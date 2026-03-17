AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İran Açıklaması: Türkiye Bu Ateşten Uzak Duracak

Ömer Çelik'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

'İLBER ORTAYLI BÜYÜK BİR DEĞERDİ'

Prof. Dr. İlber Ortaylı büyük bir değerdi. Büyük bir alimi kaybettik. Dün İlber Ortaylı'yı toprağa verirken, Kırım'dan gelen toprak mezarına eklendi. Cenab-ı Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Bir diğer taziyemiz de bir meslektaşınız vefat etti. SABAH Gazetesi muhabiri Murat Keklikçi'ye başsağlığı diliyorum.

'TEHDİTLERE KARŞI EN İYİ CEVAP İSTİKLAL MARŞI'DIR'

Tehditlere karşı en iyi cevap İstiklal Marşı'dır. Dünya büyük bir savaş ortamından geçiyor. Bütün bunun içerisinde Cumhurbaşkanımızın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına verilen barış ödülünü BM Genel Sektereri Guterres'e teslim etmesi oldukça önemli.

'HAKSIZ VE HUKUKSUZ'

İran'da üst düzey isimlere suikast yapıldığı bilgisi geçiyor. Tabi burada bambaşka bir tablo çıkıyor. Amerika'dan yapılan açıklamalara baktığımızda İran'ın haksız ve hukuksuz saldırılara karşı yapacaklarının değerlendirilmediği görülüyor.

Uluslararası Hukuk açısından İran tamamen haksız bir saldırıyla karşı karşıyadır. Yeniden müzakere masasının kurulması gerekirken maalesef yapılan şey daha çok ülkeden daha çok savaş uçağı istemek oluyor.

'BU İŞİN SONU İYİ DEĞİL'

Bu gidişin sonu iyi değil. Bu gidiş bu işi başlatanların da kontrol edemeyeceği bir noktaya gelir. O yüzden hayatın her alanında temel ülkedir. Bir çıkış planınız yoksa hiçbir işe girmeyeceksiniz. Hele uluslararası toplumu böylesine sarsacak, yani Hürmüz-Boğazı meselesinden bölge barışına tehdit edecek bir takım gelişmelere kadar sonuçlar doğuracak bir iş karşısında böylesine bir tablonun ortaya çıkması, kız çocuklarının okullarda iki kere bombalanarak vurulması bir felaket. Ama daha büyük felaketlerden bir tanesi de şu, İsrail'in bir devlet olarak suikast yöntemlerine başvurması.

'MEZHEP TARTIŞMALARINDAN UZAK DURULMALI'

Mezhep tartışmalarından uzak durulması gerekmektedir. Bu tartışmaları içimize kim sokuyorsa, bilelim ki bunlar çok tehlikeli ve birtakım dış destekli gündemlerdir.

Komşumuz İran haksız ve hukuksuz bir saldırıya uğrarken durulması gereken yer Türkiye'nin milli güvenliği konusunda kararlı olmak, düzeni ortaya kaldırmaya çalışan şer şebekelerine karşı kararlı durmaktır.

Sırf mezhebimiz farklı diye mazlumun hakkını savunmamak da siyasi mezhepçiliktir. Bunları asla kabul edemeyiz. Meşru göremeyiz ve ülkemizin içine bu fitnenin sokulmasına asla müsaade etmemeliyiz.

'TÜRKİYE EN HASSAS ÜLKELEREDEN BİRİ'

Ülkemize gelen füzelerle ilgili de şunu söylemek isterim. İran tarafı kendilerinin Türkiye’yi hedef alacak bir füze atmadığını söylüyor. Tabii bizim de gördüğümüz bazı şeyler var. Bunu çeşitli radar sistemlerinden görebiliyoruz. Dolayısıyla bütün bu tartışmayı şöyle bağlayalım. Eğer bu oradaki ayrı küçük bir unsurun kendi kendine yaptığı bir iş ya da yolunu şaşırmış, pusulasını şaşırmış bir yaklaşım ise şimdilik Türkiye burada duruyor. Ama aynı zamanda da Türkiye dünya üzerinde milli güvenliği açısından en hassas ülkelerden bir tanesidir. Milli güvenliğimiz erteleme kabul etmez. Pazarlık kabul etmez. Herhangi bir tenzilatı kabul etmez. Dolayısıyla biz bugün ateşi söndürmeye çalışırken birilerinin yanlış politikalarına da göz yummak zorunda değiliz. Bunu da herhangi bir şekilde kabul etmeyiz.

'TÜRKİYE BU ATEŞTEN UZAK DURACAK'

Tabii çeşitli yerlerde, özellikle birtakım Siyonist çevrelerde Türkiye’yi bu ateşin içine sokmaya çalışan bazı yaklaşımlar görüyoruz. Türkiye bu ateşten tabii ki ana iradesi ve temel iradesi itibarıyla uzak duracaktır. Bugün Türkiye’nin bir barış adası, bir barış ülkesi, hakkın yanında duran, doğrunun yanında duran ve doğru diplomasi yapan bir ülke olma iradesi Cumhurbaşkanımız tarafından ve bütün kurumlarımız tarafından en güçlü şekilde korunmaktadır. Dolayısıyla bir barış arandığında, bir adalet arandığında, bir hakkaniyet arandığında o masayı kuracak kişi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. O masanın kurulacağı yer de Türkiye’dir. Biz bütün bu denklemi genişletmeye çalışıyoruz. Bütün bu denkleme daha çok kişinin ve daha çok ülkenin katılımını sağlamaya çalışıyoruz. Onun için fevri davranışlardan ve komşu ülkeleri hedef alan yaklaşımlardan uzak durulması gerektiğini söylüyoruz. ABD ve İsrail’in haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz, gayrimeşru ve gayrisahih saldırısı karşısında barışı korumanın yolunu güçlü ve canlı tutmaya çalışıyoruz. O sebeple bunun yayılmasına dönük her şeyin tabii ki karşısında olacağız.

ÖZGÜR ÖZEL'İN AKIN GÜRLEK İDDİALARINA YANIT

CHP Genel Başkanı Sayın Özel sürekli olarak açıklamanın tarihini erteledi. Bu da eleştirildi. Bütün devlet görevlileri mal varlıklarını düzenli olarak bildiriyor. İlk başlarda diyorduk ki CHP için mutfakta biri var heralde. En son bölgede savaş var tutmuş biri kişi Türkiye'nin savunma sanayisini hedef alıyor o da Özgür Özel. Bu iş neden Özgür Özel'e düşüyor. CHP kendi gündemine hakim değil. Kes kopyala yapıştır gündemiyle hareket ediyor. Sayın Bakanımız dedi ki hem yargıya gideceğim hem de diğer şekilde bu söylediklerinin yalan olduğunu beyan etti. Özgür Özel silgisi kaleminden önce biten tek siyasetçi. Bu gidişle Cumhuriyet Halk Partisi'ni de tarihten silecek.

Kaynak: Haber Merkezi