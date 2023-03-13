Ahmet Özal, Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacak
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu, Teknoloji ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Ahmet Özal'ın Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacağı açıklandı. Aday ve ittifak tanıtım toplantısı 17 Mart'ta gerçekleştirilecek.
GERÇEK GÜNDEM /
Anadolu Birliği Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Osmanlı Partisi, Teknoloji ve Kalkınma Partisi, Vatanseverler Partisi, Yeni Anavatan Partisi, Yeni Yol Partisi tarafından oluşturulan Türkiye İttifakı, Ahmet Özal'ı cumhurbaşkanı adayı gösterme kararı aldı.
8. Cumhurbaşkanı ve 19. Başbakanı Turgut Özal'ın en büyük oğlu olan Ahmet Özal aynı zamanda Teknoloji ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanlığı görevini yürütüyor. Ahmet Özal sık sık Turgut Özal'ın 17 Nisan 1993 tarihindeki ölümünün şüpheli olduğunu dile getirmesiyle de gündeme geliyor.
Türkiye İttifakı'nın Genel Koordinatörü Bayram Akın tarafından, Türkiye İttifakı ve cumhurbaşkanı adayı tanıtım toplantısı 17 Mart tarihinde gerçekleştirileceği duyuruldu.
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