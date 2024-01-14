Adaylıktan çekildiğini açıkladı: Kürt siyasetinin simge isimlerinden Ahmet Türk aktif siyaseti bıraktı

Kürt siyasetine damga vuran isimler arasında yer alan, HDP ve öncülü partilerde uzun yıllar üst düzey görevlerde bulunan Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yaptığı aday adaylığı başvurusunu geri çekti.

DEM Parti'de dün 10 il ve bağlı birçok ilçede belediye eş başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyelerini belirlemek için halk oylaması yapıldı. Türk, sandıktan birinci çıktı; ancak yüzde 50+1 barajını geçemedi.

HEM ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ HEM AKTİF SİYASETİ BIRAKTI

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) aktardığına göre Türk, "Daha önce yüzde 50'yi aşmamam durumunda çekileceğimi açıklamıştım. Halkın sahiplenmesinde dolayı halka teşekkür ediyorum. Aktif siyasetten çekiliyorum. Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim" ifadesini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANIYKEN İKİ KEZ GÖREVDEN ALINDI

Türk, 2014 ve 2019'da da Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. İlk dönemi 2016 yılında çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevden alınması ve tutuklanmasıyla sonuçlanmıştı. Üç aya yakın bir süre tutuklu kalan Türk, sağlık sebepleri nedeniyle tahliye edilmişti.

Ahmet Türk'ün serbest bırakılması için yürütülen kampanyaya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "Türk 74 yaşında, rahatsızlığı nedeniyle insani boyut göz önünde bulundurularak tedavisine fırsat verecek şekilde tutuksuz yargılanmalı" sözleriyle destek vermişti.

2019'da ikinci kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk'ün bu sefer mazbata almasına itiraz edilmiş, ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) deneyimli siyasetçinin lehine karar vererek Türk'ün başkanlığını onaylamıştı.

Ahmet Türk'ün ikinci dönem Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yine görevden alınmasıyla sonuçlanmış ve yaklaşık beş ay sürmüştü.

AHMET TÜRK HAKKINDA KISACA

Ahmet Türk, aktif siyasete ilk adımı 1973'de Demokratik Parti'den Mardin Milletvekili seçilerek attı, 1974'te CHP'ye geçti.

1980'e kadar CHP çatısında siyaset yapan Türk, darbe sonrası tutuklanıp Diyarbakır Cezaevi'nde işkence görmesinin ardından politik yaşamına Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) ile devam etti.

Ancak Saddam Hüseyin'in 1988'de Kuzey Irak'ta düzenlediği zehirli gaz saldırısı ile 6 bin kadar insanın ölümü ve binlercesinin yaralanmasına neden olan Halepçe Katliamı'nın ardından Paris'te "Kürt Ulusal Kimliği ve İnsan Hakları" konulu bir konferansa katılan diğer 6 vekille beraber partisinden ihraç edildi.

HEP'İN KURUCULARI ARASINDA YER ALDI

SHP'den ihraç edilen vekillerle beraber 1990'da Kürt siyasi hareketinin ilk yasal temsilcisi kabul edilen ve HDP'ye kadar uzanan siyasi geleneği başlatan HEP'in (Halkın Emek Partisi) kurucuları arasında yer aldı.

Parti 1991 erken seçimlerine, yüzde 10'luk baraj nedeniyle, SHP bünyesinde girdi. Leyla Zana'nın Kürtçe yemin etmesiyle yaşanan kriz sonrası kapatılan HEP; daha sonra aynı kaderi paylaşan ÖZDEP, HEP, DEP, HADEP, DEHAP ve yine Ahmet Türk'ün eş başkanlığında kurulan DTP'nin (Demokratik Toplum Partisi) öncüsü oldu.

DTP kapatıldıktan sonra kurulan BDP daha sonra isim değiştirdi ve başka partilerin de birleşmesiyle bugünkü HDP kuruldu.

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE HÜKÜMETLERİN GÜVENDİĞİ BİR İSİM OLDU

Ahmet Türk, Kürt sorununa çözüm arandığı her dönem hükümet yetkililerinin başvurduğu isimlerin başında geldi. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 1993'te soruna demokratik çözüm arayışı içinde mesajını o dönem Lübnan'da Bekaa Vadisi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'a ileten kişi, Ahmet Türk'tü.

Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı sırasında 2009 yılında temelleri atılan çözüm süreci sırasında da etkili aktörler arasında yer aldı.

CNN Türk'te Rıdvan Akar'ın sunumuyla ekrana gelen 'Habere Dair' programındaki sözleri dikkati çekiciydi:

- R.A: Diyarbakır Cezaevi'nde kaldınız ve oradaki işkencelerden nasibinizi aldınız, hiç isyan edip, 'ben de bir gün dağa mı çıksam' diye düşündüğünüz oldu mu?

- A.T: İnanın ki böyle bir düşünceye sahip olmadım ama tabii ki bizi zorlayan bir süreçti. Yani çoğu zaman kalkıp 'Yarabbi, bizim canımızı al, bizi bu işkenceden kurtar' diyorduk, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum.

Türk, 3 Ocak 2013'te İmralı'da Öcalan ile görüşmeye giden iki kişiden biriydi.

Kaynak: Gerçek Gündem