ABD'de Biden'ın sağlığına dair videolar siyasette tartışma yaratıyor: 'Yanlış yapmadan hiçbir yere gidemez'

ABD'de son günlerde sosyal medya üzerinden paylaşılan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın yaşlılığına ve zihinsel sağlığına işaret ettiği öne sürülen videolar, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında tartışmalara neden oluyor.

Beyaz Saray, Biden'in sağlığına dair videoların kırpıldığını ve gerçeği yansıtmadığını belirtirken, Cumhuriyetçiler Biden'in başkanlık görevini yerine getirmek için gerekli akli ve fiziksel kapasiteye sahip olmadığını iddia ediyor.

Demokratlar ise, videoların montajlarla manipüle edilerek Biden'ın olduğundan daha farklı gösterildiğini savunuyor.

Uzmanlar, bu tür videoların gerçek ile yanlış arasındaki ayrımı daha da belirsizleştirdiği ve mevcut siyasi kutuplaşmayı körüklediği konusunda uyarıyor.

'ART NİYETLİ VE UCUZ SAHTECİLİK'

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre de önceki günkü basın toplantısında, özellikle Cumhuriyetçi kesim tarafından yayılan videoları “art niyetli” ve “ucuz sahtecilik” şeklinde niteleyerek eleştirmişti.

Jean-Pierre, "Sanırım bunlar size Cumhuriyetçilerin burada ne kadar çaresiz olduğunu anlatıyor. Başkan'ın görevdeki performansı hakkında konuşmak yerine bu manipüle edilmiş videoları görüyoruz.” demişti.

'BİDEN YANLIŞ YAPMADAN HİÇBİR YERE GİDEMEZ'

Biden’ın başkanlık seçimlerindeki rakibi Donald Trump da "Sahtekar Joe ve idarecileri onun her zamankinden daha zeki olduğu konusunda ısrar ediyor ve sahtekar Joe'nun ortalıkta dolaşan videolarının 'ucuz sahtecilik' olduğunu söylüyorlar. Biden yanlış yapmadan hiçbir yere gidemez.” ifadesini kullanmıştı.