ABB Başkanı Mansur Yavaş, yarın adaylık başvurusunda bulunacak
Mansur Yavaş'ın, 2024 yerel seçimleri için Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına yarın başvuruda bulunacağı öğrenildi.
Yerel seçimler yaklaşırken siyasi partilerin belediye başkanlıkları için adaylarının isimleri de şekilleniyor.
Mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş, 2024 yerel seçimleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için yarın tekrar başvuruda bulunacak.
Yavaş'ın, 2024 yerel seçimleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için (yarın) 2 Aralık 2023 Cumartesi günü tekrar başvuruda bulunacağı bildirildi.
Mansur Yavaş, 11.00'de CHP Ankara İl Başkanlığı'dan adaylık başvurusunu yapacak
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: