100 bin imza yarışında son durum: Turan 100’ü, Özal bini geçti
Cumhurbaşkanlığı adaylığı YSK tarafından kabul edilen 11 ismin 100 bin imza yarışında dördüncü gün tamamlandı.
Seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan isimlerin YSK’ye yaptıkları başvurunun ardından başlayan imza sürecinde 4’üncü gün geride kaldı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 100 bin imzaya ulaşan ilk isim oldu.
Dördüncü günün sonunda saat 20.00 itibariyle ortaya çıkan tablo şu şekilde:
Muharrem İnce: 104 bin 353
Fatih Erbakan: 69 bin 158
Sinan Oğan: 63 bin 19
Doğu Perinçek: 20 bin 398
Yakup Türkal: 2 bin 462
Erkan Trükten: 1604
Ahmet Özal: 1025
İrfan Uzun: 698
Halil Murat Ünver: 369
Hilmi Özden: 333
Davut Turan: 106
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