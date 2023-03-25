100 bin imza yarışında son durum: Turan 100’ü, Özal bini geçti

Cumhurbaşkanlığı adaylığı YSK tarafından kabul edilen 11 ismin 100 bin imza yarışında dördüncü gün tamamlandı.

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100 bin imza yarışında son durum: Turan 100’ü, Özal bini geçti

 Seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan isimlerin YSK’ye yaptıkları başvurunun ardından başlayan imza sürecinde 4’üncü gün geride kaldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 100 bin imzaya ulaşan ilk isim oldu.
Dördüncü günün sonunda saat 20.00 itibariyle ortaya çıkan tablo şu şekilde:

Muharrem İnce: 104 bin 353

Fatih Erbakan: 69 bin 158

Sinan Oğan: 63 bin 19

Doğu Perinçek: 20 bin 398

Yakup Türkal: 2 bin 462

Erkan Trükten: 1604

Ahmet Özal: 1025

İrfan Uzun: 698

Halil Murat Ünver: 369

Hilmi Özden: 333

Davut Turan: 106

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Seçim 2023
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