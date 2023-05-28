Ümit Özdağ, Ankara’da oyunu kullandı: Dileriz 21 yıllık yorgun bir yönetimden sonra Türkiye yeni bir yönetimle yola devam etme şansı bulur

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara’da oyunu kullandı. Özdağ, "Dileriz 21 yıllık yorgun bir yönetimden sonra Türkiye yeni bir yönetimle yola devam etme şansı bulur" dedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ankara TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu’nda oyunu kullandı.

Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Hayırlı uğurlu olsun. Kısa zamanda sonuçları öğreneceğiz ve Türkiye yoluna devam edecek. Öncelikle Türk halkı demokratik hakkını 14 gün içerisinde iki kez ortaya koyacak ve netice itibarıyla ülkemiz bu seçimden sonuç ne olursa olsun, bir başka zorlu sürecin içerisine girecek. Kim Cumhurbaşkanı seçilirse seçilsin, çok ağır sorunları üstlenecek bir yönetimle yola devam edeceğiz. Dileriz ve Zafer Partisi olarak bunun mücadelesini verdik. 21 yıllık yorgun bir yönetimden sonra Türkiye yeni bir yönetimle yola devam etme şansı bulur. Seçimler de bunun için Türk halkının iradesini gösterdiği anlar ve umarım yine Türk halkı bu anı doğru değerlendirir, bugünü doğru değerlendirir, doğru tercihi yapar. Her zaman doğru tercih yapıyor muyuz? Her zaman doğru tercih yapmıyoruz. İnşallah bu sefer yapacağız. Zafer Partisi Genel Merkezi’nde arkadaşlarımızla birlikte izleyeceğiz seçimleri, teşekkürler."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ümit Özdağ Zafer Partisi seçim 2023 Ankara
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