Ülkü Ocakları'nın Kılıçdaroğlu ve Akşener pankartını eleştiren gazeteciye saldırı

Ülkü Ocakları'nın astığı Kılıçdaroğlu ve Akşener pankartını eleştiren gazeteci, ülkücüler tarafından saldırıya uğradı.

Ülkü Ocakları'nın Kılıçdaroğlu ve Akşener pankartını eleştiren gazeteciye saldırı

Çanakkale'de Ülkü Ocakları'nın il başkanlığı binasına Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan, "Dikkat! Attığın oy Mehmetçiğe kurşun olmasın/Bazıları iki yüzlüdür" yazılı pankart asıldı. 

Asılan pankarta ilişkin "Ülkü Ocaklarından tepki çeken pankart" başlıklı haber yapan Çandan Haber Gazetesi sahibi Muhammed Yavaş, haberin ardından Ülkü Ocakları İlçe Başkanı tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran, ilçe Başkanı Hasan Dinç'in sosyal medya tartışmalarının ardından kendisini aradığını, Çan’daki bir kafeye çağırarak, "Çay içeceğiz kardeşim" dediğini belirten gazeteci Yavaş, olanları şöyle aktardı:

"Daha önceden arkadaşlığımız olduğu için gittim. Elimi sıktı, bir anda 'Devlet Bey'e nasıl yazarsın?' deyip saldırmaya başladı. Ben kendisine hiçbir şekilde karşılık vermedim ve yere kapandım. Ben yerdeyken vurmaya devam etti."

Saldırıya uğrayan gazeteci, "Sinan Ateş’i öldürdüğünüz gibi beni de mi öldüreceksiniz?" diye sorduğu soruya, "Öldüreceğiz len" diye kaşılık aldığını söyledi.

Yavaş, açıklamasını  "O sokakta olan herkes yaşananlara şahittir. Bu fütursuzluk kaybedecek” sözleriyle tamamladı.

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