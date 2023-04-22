SOL Parti Hatay'da yürüdü: Hesap verecekler

SOL Parti depremin 75’inci gününde Hatay’da yürüyüş ­düzenledi, hayatını kaybedenler anısına Asi Nehri'ne karanfiller ve defne yaprakları bırakıldı. SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, "Hesaplaşacağız, ne zaman biliyor musunuz? Hep birlikte bu haramileri 14 Mayıs’ta sandığa gömeceğiz, göndereceğiz onları. Şunu bilsinler; onlar bu memlekete yaptıkları kötülüklerin hesabını bir bir verecekler. Hesap soracağız." dedi.

SOL Parti, 11 kentte büyük yıkıma neden olan ve resmi kayıtlara göre 50 binden fazla can kaybına neden olan Maraş depremlerinin 75’inci gününde “Hatayı Yeniden Kuralım” sloganıyla “Halk Yürüyüşü” düzenledi. Partililer ve vatandaşlar, Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan Dayanışma Gönüllüleri Koordinasyon Merkezi’nden Sevgi parkına yürüdü.

SOL Partililerin yürüyüşü sırasında depremde yaşamını yitirenler anısına Asi nehrine karanfiller ve defne yaprakları bırakıldı.

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, yürüyüşün sonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hatay’ın burada bir kalbi var, o kalbi yaratanlar var, enkazın altından kalkıp Hatay’ı ayağa kaldıracağız diyen arkadaşlarımız var. Bu ülkenin dört bir yanından gelip buraya can olmak için koşan kardeşlerimiz var burada. Birbirine tutunan birbirine sarılan bir avuç haraminin karşısına dikilen insanlar var burada. Hatay yeniden ayağa kalkacak, bu memleket yeniden ayağa kalkacak çünkü bu ülkenin devrimcileri var. Onların paranın, rantın peşindeyken, onlar çadır satarken, onların tarikatları çocuk kaçırırken, onların Diyanet’i burada enkaz altında sela okuturken, buraya can olmaya koşan insanlar işte onlar bu ülkeyi yeniden kuracak. Asi Nehri'ne düşen karanfile sözümüz var, bu topraklara damlayan göz yaşlarına sözümüz var, kaybettiklerimize sözümüz var. Bundan sonra bu memleketi ayağa kaldırana kadar mücadele edeceğiz. Hesaplaşacağız, ne zaman biliyor musunuz? Hep birlikte bu haramileri 14 Mayıs’ta sandığa gömeceğiz, göndereceğiz onları. Şunu bilsinler; onlar bu memlekete yaptıkları kötülüklerin hesabını bir bir verecekler. Hesap soracağız." (