Siyaset bilimciler Özdağ ve Oğan'ın kararlarını yorumladı: Oylar nasıl dağılır?

Zafer Partisi, ilk kez tartıya çıktığı 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 2.23 oranı ile 1 milyon 529 bin 119 oy aldı; demirbaşlığını üstlendiği ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise protesto oylarını da yanına çekerek buna 2.84 puan daha katmış ve yüzde 5.17'ye ulaştı.

Bu durum hem partiyi hem de Oğan'ı kritik bir konuma getirdi. Oğan, sürpriz bir şekilde yıllardır izledikleri politikalarla sığınmacı krizini derinleştiren iktidar saflarına katılıp ikinci turda AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklarken, Özdağ ise tercihini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullandı.

Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin'in haberine göre siyaset bilimciler ve kamuoyu araştırmacıları, kararı yorumladı.

Siyaset Bilimci Doç. Dr. Cangül Örnek, "Oğan’ın yüzde 5’lik oyu hem Erdoğan’a hem de Kılıçdaroğlu’na oy vermek istemeyenlerin bir üçüncü aday arayışının sonucu olarak ortaya çıktı. Oğan’ın açıklamasının ardından özellikle milliyetçi çevrenin, Oğan karşısında konum aldıklarını görüyoruz. Dolayısıyla taşıyabileceği oy oranı gittikçe azalıyor" dedi.

Örnek, Özdağ’ın Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklamasına ilişkin ise şunları söyledi: “Muhalefet için zor bir denklem kurulmuş oldu. Bir yandan milliyetçi bir yandan Kürt oylarını konsolide etmek ve tekrar Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verilmesini sağlamak muhalefet için zor bir iş. Özdağ’ın destek açıklamasının Cumhur İttifakı kanadında sessizlik yarattığını gözlemliyoruz.”

Siyaset bilimci Özgün Emre Koç da şu değerlendirmeleri yaptı:

“ATA İttifakı esasında omurgasını Ümit Özdağ ile Zafer Partisi’nin oluşturduğu bir ittifaktı. Çevresinde kümelenen milliyetçi, ulusalcı ve Atatürkçü seçmen de esas olarak Sinan Oğan’a oy vermek için değil, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’na oy vermek istemediği için oradaydı. Özdağ ve Kılıçdaroğlu bir mutabakat imzalayarak bu ihtimali gerçeğe dönüştürecek adımı atmış oldular. Oğan’ın Erdoğan’a yönelmesi tabanda öfke ve aldatılmışlık hissi doğurdu. Adeta milliyetçi seçmenin ciddi bir kısmını Kılıçdaroğlu’na doğru itti.”

'SADECE YÜZDE 22'

Oğan’ın seçmen üzerindeki etkisine dikkat çeken Aksoy Araştırma Şirketi’nin kurucusu Ertan Aksoy ise “Oğan’a oy veren yüzde 5’lik grupta Oğan’ın sadece yönlendirici etkisi var belirleyici etkisi yok. Dolayısıyla onun kararı seçmenin de o yönde hareket edeceği anlamına gelmiyor. Oğan’a oy verenlerin yüzde 22’si ikinci tura kalması Erdoğan’a oy vereceğini belirtiyor. Dolayısıyla o yüzde 5’in büyük bir kısmı, Kılıçdaroğlu’na oy verecek ya da protesto oyları çıkacak” diye konuştu.