Sırrı Süreyya Önder: Boykot şu anda lüks bir tutumdur, geleceğimize kayıtsız kalmaktır

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin "Sandıklara gitmemek yapmayacağımız, tercih etmeyeceğimiz bir seçenektir" dedi. HDP'nin YouTube kanalında gündemi değerlendiren Önder, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde de Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini yineledi.

Önder, şunları kaydetti:

"SANDIKLARA GİTMEMEK GELECEĞİMİZE KAYITSIZ KALMAK ANLAMINI TAŞIR"

"Bu sadece kendi irademizi kendimizin yok sayması anlamına gelir. Sandıklara gitmemek tabii ki bir seçenektir. Bir tutumdur. Tarihte de yeri vardır. Boykotun bizim kendi geleneğimizde de yapılmıştır bu. Ama şu anda bu lüks sayılacak bir tutum olur. Çünkü ne sonuç üreteceği baştan belli bir tavır takınmış oluruz. Bu sonuçta bizim açımızdan hangi seçenek galip gelirse gelsin bizim açımızdan olumlu hiçbir sonuç üretmeyecek bir seçenektir. Dolayısıyla belki de yapmayacağımız tercih etmeyeceğimiz tek seçenek olarak bunu görmek zorundayız. Geleceğimize kayıtsız kalmak anlamını taşır."

"YEREL SEÇİM DE REFERANDUMA DÖNÜŞTÜRÜLMELİ"

"Siyasal düzlemler söz konusu olduğunda böyle kestirimler yapılamaz. Yani beş yıl mı, beş ay mı bunu öngöremezsiniz. Çünkü dünya demokratik düzlemine baktığımızda erken seçimlerle dolu vaktinden önce yapılan seçimlerle dolu. İşte en azından Yunanistan'a baktığımızda bunu görebiliyoruz. Hemen yanı başımızda bizim tarihimizde de var önümüzde. Sekiz ay sonra bir yerel seçim var. Bunu bir referanduma dönüştürmek. Buradan çıkaracağımız derslerle iktidar, iktidar blokuna ağır bir yenilgi yaşatmak, burada rüştünü ispat eden tek siyasal yapı olmanın ve avantajıyla bir söylem üstünlüğü kurmak, bir erdemliliğin altını çizmek, bu ittifak anlayışını gerekiyorsa gözden geçirmek gibi bir sürü şeyle bunu referanduma dönüştürdüğümüzde ve bu iktidar bloku ağır bir yenilgi aldığında kim beş yıllık bir ömür biçebilir."

"KILIÇDAROĞLU AĞIR BİR SORUMLULUK ALDI"

"Kendisinin taahhüt ettiği birtakım şeyler var; yani örneğin bağımsız yargı bunu kendisi kamuoyu önünde defalarca deklere etti. Örneğin bizim arkadaşlarımızın cezaevinde boşuna yatıyor oluşunun ya da siyasi bir hınç alma duygusuyla yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi. Dolayısıyla bu ağır bir sorumluluk aldı üzerine. Bunları yerine getirmek zorunda zaten bu ülkede değişim talebi de tam bu noktalarda en başta adalet adaletsizlikten şikâyet alanında odaklanıyor. Kılıçdaroğlu'nun bir hiyerarşik olarak önce şunu yapacağı, sonra bunu yapacağı ya da bunu yapmayacağı gibi bir şey ben öngöremem ama kesinlikle adalet bahsinden başlaması gerektiğini düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi bu sistem artık bir aleni ve çok hoyratça bir yağma, talan düzenine dönüştü. Bu anlamda da bu halkın kaynaklarının öz kaynaklarının talanının önüne geçecek bir adım atmasını bekliyorum. Ondan sonrası gülistanlık olmayacak yine kendi egemen blokun kendi içinde iç çekişmeleri, çatışmaları devam edecek. Biz burada ne kadar aktör olabilirsek, ne kadar gelişmelerde inisiyatif ve irade koyabilirsek o şekilde şekillenecektir diye düşünüyorum."

"BİZİM KİLİT AKTÖR OLMA ROLÜMÜZÜN DEĞİŞTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

"Elbette en güçlü aktör ittifak olarak bir oy parti olarak 3-4 puan geriye düşmemizin bizim kilit aktör olma rolümüzü değiştirdiğini düşünmüyorum. Hiçbir partilimizin de böyle düşünmemesi gerektiğini öneriyorum. Çünkü demokrasi tarihinde yok. Bizim gibi bunca zorbalığın altında kendisi için bir şey talep etmeden, senin toplumsal bütün bozucu alan taleplerini omuzuna alıp, bunun bedelini de çatır çatır bütün üyeleriyle, yöneticileriyle, seçilmişleriyle, ödeyebilen bir tek siyasi yapıyor."