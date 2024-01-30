Şirketlere resmi yazı gönderildi: Umre turlarına 'seçim' ayarı

Şirketler, mart ve nisan aylarına yönelik duyurdukları turları, ya 30 Mart’ta Türkiye’de olacak ya da 1 Nisan’da Türkiye’den gidilecek şekilde belirledi. 31 Mart’ı da kapsayan tarihte umreye gitmek isteyen yurttaşlar ise şirketlerden olumsuz yanıt aldı.

Şirketler, 31 Mart’ı kapsayan tur olmadığını belirterek yurttaşları diğer turlara yönlendirmeye başladı. Durumu soran yurttaşlara, “31 Mart’taki yerel seçim nedeniyle turlara ilişkin kısıt uygulandığı” belirtildi.

30 MART’TA DÖNÜŞ

Söz konusu kısıtın arkasında ise Diyanet’in olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Diyanet, yerel seçim nedeniyle şirketlerin 31 Mart’ı da kapsayacak şekilde tur düzenlemesini istemedi. Şirketlere de Diyanet’ten resmi yazı gönderildiği, bu doğrultuda da şirketlerin program tarihlerini düzenlediği belirtildi. Cumhuriyet’in ulaştığı tur şirketleri de “Diyanet’in yazı göndererek yurttaşların 31 Mart’taki yerel seçimlerden önce Türkiye’de olmasını istediği, bu nedenle tarihlerin 30 Mart’ta dönüş olacak şekilde ayarlandığını” kaydetti.