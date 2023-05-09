Sinan Oğan: Muhalefet birinci turda kazanırsa kaos çıkar, seçimler mutlaka ikinci tura kalmalı

ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimleri muhalefetin kazanması durumunda Türkiye’nin kaosa sürüklenebileceğini iddia ederek seçimlerin ikinci tura kalması gerektiğini söyledi.

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Sinan Oğan: Muhalefet birinci turda kazanırsa kaos çıkar, seçimler mutlaka ikinci tura kalmalı

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. 

Muhalefetin seçimleri kazanması halinde Türkiye’nin kaosa gideceğini söyleyen Oğan, “Seçimler mutlaka ikinci tura kalmalı ve ikinci turda mutlak çoğunlukla seçimler kazanılmalıdır” dedi. Sinan Oğan, şöyle konuştu:

“Buradan Türkiye’yi bir tehdide karşı uyarmak istiyorum arkadaşlar. Çok önemli bir konudan bahsediyorum. Seçimlerin birinci turda bitirmeye çalışanların da özellikle de muhalefete buradan sesleniyorum. Ne büyük tarihi gaflet içerisinde olduklarını duysunlar.

Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu ortam seçimlerin başa baş gittiğini gösteriyor. Olur da eğer muhalefet yarım puan farkla seçimleri kazanırsa Türkiye’yi bunlar kaosa götürür. HDP ve HÜDA PAR arasında çıkarılacak bir tartışma ve çatışmayla, Türkiye’de seçimlerin erteleneceği süreci dahi konuşacak bir tartışmalı sürece girebiliriz. O sebeple de seçimler mutlaka ikinci tura kalmalı ve ikinci turda mutlak çoğunlukla seçimler kazanılmalıdır. Bu bir stratejik hamledir.

Herkes aklını başına devşirsin ve böyle seçimleri ilk turda alalım, yarım puanla da alalım, 5 bin oyla alalım. Bunun ben tarihi bir yanlış olacağını, ülkemizin geleceği açısından bu konuda endişe duyduğumu ifade etmek isterim.”

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