Seçimin ardından sessizliğini koruyordu... Kılıçdaroğlu'nun ne zaman kamuoyunun karşısına çıkacağı belli oldu

Cumhurbaşlanlığı seçimlerinin ikinci turunda Erdoğan'ın kazanmasının ardından sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu gelecek hafta kamuoyunun karşısına çıkacak.

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Seçimin ardından sessizliğini koruyordu... Kılıçdaroğlu'nun ne zaman kamuoyunun karşısına çıkacağı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Mayıs’ta yapılan ikinci turunun ardından sessizliğini koruyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’Nun gelecek hafta kamuoyunun karşısına çıkacağı öğrenildi.

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, MYK ve Parti Meclis toplantılarının ardından hafta sonu yeni A takımı belirleyecek olan Kılıçdaroğlu, gelecek hafta vatandaşların karşısına çıkarak geniş kapsamlı bir seçim değerlendirmesine imza atacak. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamada gelecek döneme ilişkin mesajlar vermesi de bekleniyor. 

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Öte yandan CHP'li Canan Kaftancıoğlu, parti genel merkezine gelerek Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede seçim değerlendirmesinin yapıldığı öğrenildi.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP seçim 2023 Recep Tayyip Erdoğan Canan Kaftancıoğlu
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