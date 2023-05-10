Seçim standını ziyaret eden Fahrettin Koca'nın eli havada kaldı

Siyasiler, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala ziyaretlerine devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çalışmalarına Esenler'de devam etti. CHP standını görünce ziyaret etmek isteyen Bakan Koca'nın elinin havada kalması dikkat çekti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Esenler’de esnaf ziyaretlerine devam etti. Bakan Koca'nın ilk adresi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi oldu. Tedavi gören hastaların durumuyla ilgili bilgi alan Bakan Koca, hastane personeliyle de toplantı yaptı.

ELİ HAVADA KALDI

Esenler Dörtyol meydanında esnaf ve vatandaşlarla da selamlaşan Bakan Koca siyasi parti stantlarını ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi seçim standını ziyaret ettiği sırada tokalaşmak için elini uzatan Bakan Koca’nın eli havada kaldı. Bakan Koca da kolay gelsin diyerek ziyaretine devam etti.

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