Savcı Sayan, günler süren sessizliğini bozdu

AKP'den milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Savcı Sayan, İzmir'de seçilme ihtimali olmayan bir yerden aday gösterildi. Listelerin ardından sessizliğe gömülen Sayan, ilk kez konuştu.

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Savcı Sayan, günler süren sessizliğini bozdu

Milletvekili olmak için Ağrı belediye başkanlığı görevinden istifa eden AKP’li Savcı Sayan, seçilmesi güç olarak görülen İzmir 1’inci bölge, 6’ncı sıradan aday gösterilmesinin ardından sessizliğini bozdu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Sayan, "Aslolan Milletin gönlündeki, vicdanındaki listedir. Neticede onların vekili olmak için aday olduk.." diye yazdı.

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 Savcı Sayan, günler süren sessizliğini bozdu - Resim : 2

Milletvekili olmak için Ağrı belediye başkanlığı görevinden istifa eden AKP’li Sayan, İzmir 1’inci bölge, 6’ncı sıradan aday gösterildi. AKP, son seçimlerde o bölgeden dört milletvekili çıkarabilmişti.

Ağrı belediye başkanıyken görevinden ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın emriyle’ istifa ettiğine öne süren Savcı Sayan, “Cumhurbaşkanımız bana ‘Meclis’te olmanız gerekiyor’ dedi. Öyle uygun gördüler, ben de kabul ettim.” demişti.

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