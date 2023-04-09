Eski AKP’li vekil Metiner’den liste isyanı: Düne kadar kendilerine karşı Reis’i savunduklarımız seçilecek

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, AKP'nin seçim listesinde yer alan isimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Daha önce sosyal medyada yayılan Adıyaman adaylıklarına ilişkin "siyasi intihar olur" açıklaması yapan Metiner, bu kez de ekranlarda karşısına geçip AKP'yi savundukları kişinin aday gösterildiğini söyledi.

Metiner, "Siyasetin ironisine bakın. Düne kadar ekranlarda kendilerine karşı Reis’i ve AK Parti’yi cansiperane savunduğumuz kişiler bugün AK Parti listelerinde seçilebilir sıralarda. Siyaset böyle bir şey işte!" dedi.

Siyasetin ironisine bakın. Düne kadar ekranlarda kendilerine karşı Reis’i ve AK Parti’yi cansiperane savunduğumuz kişiler bugün AK Parti listelerinde seçilebilir sıralarda. Siyaset böyle bir şey işte! — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) April 9, 2023

YENİDEN REFAH TWEETİ

Saatler sonra yeni bir paylaşım yapan Metiner, "Yeniden Refah Partisi’nin alacağı oylar herkesi şaşırtacaktır. Nedenini sonuçlar belli olduğunda konuşuruz. Lafın tamamı şimdiden denmez" diye kaydetti.