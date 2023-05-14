RTÜK'ten seçim yasağı ile ilgili açıklama: Kanuni bir zarurettir

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, seçim yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

RTÜK'ten seçim yasağı ile ilgili açıklama: Kanuni bir zarurettir

Türkiye’nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Saat 17:00 itibarıyla oy kullanma işlemi sona ererken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin seçim yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından 14 Mayıs 2023 seçimlerine dair kritik bir seçim yasağı ile ilgili, “YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21:00'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır. YSK'nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur” dedi.

Etiketler
RTÜK 2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim
Oy sayımları başlandı; Büyükşehirlerde son durum ne? Oy sayımları başlandı; Büyükşehirlerde son durum ne?
Hakan Sabancı: Rahmetli dedemin okulunda Kemal Dede'ye oy vermek nasip oldu Hakan Sabancı: Rahmetli dedemin okulunda Kemal Dede'ye oy vermek nasip oldu
Çiçeklerin dibine poşet çayı gömün! Sonuca inanamayacaksınız; Çiçekler de öneriyor Çiçeklerin dibine poşet çayı gömün! Sonuca inanamayacaksınız; Çiçekler de öneriyor
100 TL altındaki sucuk sucuk olmayabilir! Evde kendiniz bu teknikle yapın 100 TL altındaki sucuk sucuk olmayabilir! Evde kendiniz bu teknikle yapın
ÇOK OKUNANLAR
Sandığa giderken dikkat: Sakın unutmayın yoksa oy kullanamazsınız Sandığa giderken dikkat: Sakın unutmayın yoksa oy kullanamazsınız
Uzman isim açıkladı: Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız? Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız?
Canan Karatay haklı çıktı: Zararlı değil yararlıymış Canan Karatay haklı çıktı: Zararlı değil yararlıymış
Seçim günü izlenebilecek sinema tarihine damga vurmuş 10 kült film Seçim günü izlenebilecek sinema tarihine damga vurmuş 10 kült film
Türkiye kritik virajda: Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü? Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü?