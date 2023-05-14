Hakan Sabancı: Rahmetli dedemin okulunda Kemal Dede'ye oy vermek nasip oldu
Türkiye'de milyonlarca seçmen oy vermek için sandık başına gitti. Ünlü isimler de erken saatlerde sandığa giderek oylarını kullandı ve paylaşım yaptı. Hakan Sabancı, oyunu dedesi Hacı Sabancı'nın Üsküdar'daki okulunda kullandı.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi saat 17:00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. Sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya giden ünlü isimler, sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor. Sosyetenin ünlü isimlerinden Hakan Sabancı da sabah saatlerinde sandık başına gitti.
Hakan Sabancı, dedesi Hacı Sabancı'nın okulunda oy kullandı. Instagram hesabından dedesiyle fotoğrafını paylaşarak oyunun rengini belli eden Sabancı, "Rahmetli dedemin okulunda Kemal Dede'ye oy vermek nasip oldu" diyerek cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ilan etti.
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