Mithat Sancar: Oy torbalarına sahip çıkıyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Twitter hesabında; “Demokratik dönüşüm ve kalıcı barış için çıktığımız bu yolda son bir işimiz kaldı. Bu saat itibariyle sandıkları ve oyları koruyor, ıslak imzalı tutanaklara ve oy torbalarına sahip çıkıyoruz” açıklamasını yaptı. 

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Mithat Sancar: Oy torbalarına sahip çıkıyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, oy verme işlemlerinin saat 17.00 itibarıyla tamamlanmasının ardıdan Twitter hesabından açıklama yaptı. Sancar’ın açıklaması şu şekilde:

“Değerli arkadaşlar, demokratik dönüşüm ve kalıcı barış için çıktığımız bu yolda son bir işimiz kaldı. Bu saat itibariyle sandıkları ve oyları koruyor, ıslak imzalı tutanaklara ve oy torbalarına sahip çıkıyoruz. Mutlaka kazanacağız! Birlikte Değiştireceğiz!”

Kaynak: ANKA

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