Mithat Sancar: Oy torbalarına sahip çıkıyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, oy verme işlemlerinin saat 17.00 itibarıyla tamamlanmasının ardıdan Twitter hesabından açıklama yaptı. Sancar’ın açıklaması şu şekilde:

“Değerli arkadaşlar, demokratik dönüşüm ve kalıcı barış için çıktığımız bu yolda son bir işimiz kaldı. Bu saat itibariyle sandıkları ve oyları koruyor, ıslak imzalı tutanaklara ve oy torbalarına sahip çıkıyoruz. Mutlaka kazanacağız! Birlikte Değiştireceğiz!”

Değerli arkadaşlar,

demokratik dönüşüm ve kalıcı barış için çıktığımız bu yolda son bir işimiz kaldı. Bu saat itibariyle sandıkları ve oyları koruyor, ıslak imzalı tutanaklara ve oy torbalarına sahip çıkıyoruz.

Mutlaka kazanacağız!

Birlikte Değiştireceğiz! — Mithat Sancar (@mithatsancarr) May 14, 2023

Kaynak: ANKA