Özlem Gürses: Dün CHP Genel Merkezi'nde çok kişi ağladı

Gazeteci Özlem Gürses, "CHP Genel Merkezi'nde çok kişi ağladı. Milletvekilleri de ağladı. Grup başkan vekilleri ağladı. Oldukça duygulu bir geceydi" dedi.

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Türkiye, dün bir kez daha cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 52 oy oranıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. 

Dün sonuçları CHP Genel Merkezi'nden takip eden gazeteci Özlem Gürses, Youtube kanalındaki yayınında izlenimlerini aktardı. 

Gürses, sonuçların ardından CHP Genel Merkezi'nde çok kişinin ağladığını söyledi. Gürses, "Milletvekilleri de ağladı. Grup başkan vekilleri ağladı. Oldukça duygulu bir geceydi. Ben en çok gençlik kollarındaki gençlerin ağlamasına üzüldüm. Ben zaten en çok gençlere üzülüyorum" dedi. 

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seçim 2023 CHP
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