Erdoğan'ın konuşması İngilizce versiyonunda 'makaslandı': Bay Kemal ve terörist Selo yer almadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara yüzde 52,14 ile yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Erdoğan, seçimin ardından Beştepe'de yaptığı balkon konuşmasında Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlanan ve montaj olduğu ortaya çıkan videoyu yeniden gündeme getirerek, "146’dan 129’a bu milletvekili sayısını düşürene de herhalde haydi diyemezsiniz. Şimdi, Kandil’dekilerle onları arkaya alıp bir video çekimiyle haydi diyebilirsiniz ama bu millet yutmuyor ve yutmadı. 17 vekil düşmüş durumda" dedi.

Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için de "terörist" ifadesinin kullanan Erdoğan, "Ne diyordu? ‘Eğer Selo’yu dışarı çıkarmak istiyorsanız, oyu bana vereceksiniz’ diyordu. Benim sevgili milletim ne dedi? Çünkü, milletim benim iyi biliyor. Diyarbakır’da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu terörist Selo’dur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde, Erdoğan'ın konuşmasıyla ilgili haberde bu ifadeler yer alırken, sitenin İngilizce versiyonunda Erdoğan'ın bu sözleri ile "Bay Kemal" hitabı yer almadı.