Oy ve Ötesi Derneği Başkanı: "Gönüllü ihtiyacımız var"

Cumhuriyet’ten Sena Tufan’ın haberine göre, 50 bin gönüllü başvurusu aldıklarını ve her geçen gün bu sayının arttığını ifade eden Oy ve Ötesi Derneği Başkanı Ertim Orkun, “13 Mayıs akşamına kadar toplamda 200 bin kişiye eğitim vermiş olmayı hedefliyoruz” dedi.

Orkun, “Şu an hâlâ pek çok bölgede önemli derecede gönüllü ihtiyacımız bulunuyor. Seçim günü mümkün olduğunca fazla sandıkta yer alabilmek, şeffaf, adil ve barışçıl bir seçimi güvence altına alabilmek adına herkesi Oy ve Ötesi gönüllüsü olmaya davet ediyoruz.” Açıklamasını yaptı.