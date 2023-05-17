Muharrem Erkek'ten 'sandık usulsüzlüğü' açıklaması: Tek tek saydı ve merak edilenleri anlattı

CHP Genel Başkan yardımcısı Muharrem Erkek, sandıklarda şaibe iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Erkek, hangi sandıkta hangi hataların bulunduğunu ve itiraz üzerine düzeltildiğini aktardı.

Erkek'in konuyla ilgili açıklaması şöyle oldu:

"Son derece sağlıklı bir seçim takip sistemimiz var. Cumhurbaşkanlığı için toplam 201 bin 807 sandığın 2 bin 269'unda farklılık tespit ettik. Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu aleyhinde olanları tespit ediyoruz. Hepsinin itirazları pazartesi 17:00 itibarıyla yapıldı.

Milletvekilliği için 4 bin 825 sandıkta farklılık ve uyuşmazlık tespit ettik. Bunların bazısı 1 bazısı 100 oydur, bilemiyoruz. CHP ve İYİ Parti aleyhinde farklılık tespit ettik ve dün 15:00 itibarıyla bu itirazları yaptık.

İlçe seçim kurullarında birleştirme tutanakları düzenlenirken bazı hatalar da düzeltiliyor. Birkaç örnek vereceğim; cumhurbaşkanlığı için Sultangazi Nuri Pakdil Anadolu lisesi 1374 numaralı sandıkta Kılıçdaroğlu 260 oy almış 76 yazılmış, Erdoğan 72 almış 248 olarak girmiş. İtirazlar yapılmış ve seçim kurulu kararıyla düzeltilmiş. Ankara Keçiören Aşık Veysel ortaokulu 4137 numaralı sandıkta da sistem kırmızı alarm vermiş ve düzeltilmiş. Elazığ Merkez 1005 no'lu sandık Kılıçdaroğlu'nun 95 oyu tutanakta var, sistemde Muharrem İnce'ye yazılmış ve itiraz üzerine sistemde düzeltilmiş.

Bunların hepsi elimizde var ve hepsine itiraz edildi, sonuca bağlandı. Sonuç değişmeyecek olsa da her bir oyu takip ediyoruz. Bazı yerlerde 100-200 oy farklılığı olabilir, onları da takip ediyoruz. Diğer taraf da itirazlarını yapıyor ve biz de yakından takip ediyoruz. Her oy yakın şekilde takip ediliyor, herkes müsterih olsun.

Yanlış bilgilendirme de hepimizi yoruyor. Mesela Bremen'de 1138 seçmen varken geçerli oy nasıl 10 bin 680 olur deniyor, Bremen'de kayıtlı bir seçmen yok. Hanofer'e kayıtlılar ve toplam 114 bin 119 seçmen var. Bremen'de oy kullananlar Hanofer seçmenidir, bunların hepsi tek tek takip ediliyor."