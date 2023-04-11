Mansur Yavaş kendinden emin: Ankara'daki Kürt seçmenler bakalım sizi dinliyorlar mı?

Millet İttifakı'nın 'cumhurbaşkanı yardımcısı' adayı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, SZC TV'de Saygı Öztürk ve Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtladı; Kürt seçmenin kendisine oy vermeyeceğine dair tahminlere karşılık verdi.

"Benim kimseye karşı önyargım yok, olamaz da. Bir yönetici seçildikten sonra karşısındakileri 'şu seçmen', 'bu seçmen' diye nitelendiremez" diyen Yavaş, ardından "Bazı siyasi partiler geçmişinizi sorgulayarak önyargıları var. Ben de onlara meydan okuyorum. Ankara'da da Kürt seçmen var. Gelin onlara 'Mansur Yavaş'a oy vermeyin' deyin. Bakalım sizi dinliyorlar mı?" ifadesini kullandı.

Yavaş ayrıca, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturması durumunda kendisinin belediye başkanlığını bırakma ihtimaline değindi:

"Belli olmaz. O günleri bir görmek lazım. Ben kişisel olarak açıkçası belediye başkanlığından çok memnunum. Daha önce de bana iki defa milletvekilliği teklif edildi. Ben düşünmedim. Belediye başkanlığında herhangi bir sorunda çok çabuk aksiyon alıyorsunuz."