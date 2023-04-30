MAK Araştırma Başkanı Kulat: Seçim ilk turda Kılıçdaroğlu lehine bitecek

MAK Araştırma Genel Müdürü Mehmet Ali Kulat, "Muharrem İnce ve Sinan Oğan ikilisinin oy oranı yüzde 5 üzerine çıkarsa seçimin ikinci tura kalma ihtimali çıkar. Bizim elimizdeki veriler toplam oyların 5'in altında kalacağına yönelik" dedi.

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MAK Araştırma Başkanı Kulat: Seçim ilk turda Kılıçdaroğlu lehine bitecek

MAK Araştırma Genel Müdürü Mehmet Ali Kulat, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik ilginin "çok ciddi şekilde aşağıya indiğini" söyledi. 

Kulat, son anketlerdeki sonuçları Halk TV’de açıkladı.

Cumhurbaşkanı adaylarından Sinan Oğan'ın hem MHP'den hem de İYİ Parti seçmeninden oy almaya başladığını anlatan Mehmet Ali Kulat, "Sinan Oğan hem MHP'den hem İYİ Parti'den; ama ağırlıklı olarak MHP'den oy almaya başladı. Kavgasız bir dil kullanıyor. Birilerine ağır ithamlarda bulunmuyor. Bu genç seçmende ilgi oluşturuyor. Türk milliyetçileri Sinan Oğan'ı bu anlamda destekliyorlar, onu görüyorum" dedi.

MAK Araştırma'nın elindeki son verilere göre seçimin "çok büyük bir ihtimalle" ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu lehine sonuçlanacağını söyleyen Kulat, şunları söyledi:

“Bizim elimizdeki veriler çok büyük bir ihtimalle ilk turda Kılıçdaroğlu lehine biteceğini söylüyor. Geçen haftalarda böyle söylemiyordum. Tekrar söylüyorum; süreç çok dar.

Eğer Muharrem İnce ve Sinan Oğan ikilisinin oy oranı yüzde 5 üzerine çıkarsa seçimin ikinci tura kalma ihtimali çıkar. Bizim elimizdeki veriler toplam oyların 5'in altında kalacağına yönelik."

Etiketler
anket Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce 2023 seçim Sinan Oğan
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