Kulis: Muharrem İnce kurmaylarıyla görüştü, 'çekilelim' görüşü ağırlıkta

Kendini 'muhalif' olarak tanımlayan kesimlerin "oyları böleceği" yönündeki eleştirilerine rağmen 100 bin imza toplayarak mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yle ilgili dikkati çeken bir iddia ileri sürüldü.

SZC TV programcısı Aytunç Erkin, İnce ve 11 arkadaşının dün bir otelde toplandığını belirterek gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili kulislerden edindiği şu bilgileri aktardı:

"23.00'e kadar süren bir görüşme, tartışma, fikir alışverişi yapıldı. Yaklaşık 8 isim 'ikinci tura kalamayacağımız için çekilelim görüşünde olduğunu' öğrendim. Muharrem İnce'nin düşünme kararını aldığı belirtildi. Bugün de genel başkan yardımcılarıyla bir toplantı yapılacak. Bugün değişim işareti olma ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor."

İnce'nin bugün partisinin genel merkezinde yapacağı açıklamanın 14.00'te başlaması bekleniyor.

GELİŞMELER NEYDİ?

Son dönemde bazı 'ifşa' videoları yayınlayan Ali Yeşildağ, İnce'yle ilgili elinde cinsel içerikli görüntüler olduğunu ileri sürmüştü. İnce ise kendisine yönelik bir komplo kurulduğunu vurgulayarak şunları söylemişti:

"Elinizde hangi sahte belge, hangi sahte dekont, hangi sahte görüntü varsa; 1 dakika bile beklemeden yayınlayın. Benim abdestimden şüphem yok. Ömrüm sizin ağababalarınızla mücadele etmek ile geçti. Ne FETÖ'ye, ne PKK'ya, ne Hizbullah'a asla boyun eğmedim, eğmem. Hepinizle yargıda hesaplaşacağım."

Memleket Partisi liderine, kendi siyasi hareketini kurana kadar ana muhalefet partisinde birlikte yol yürüdüğü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da destek gelmişti. Kılıçdaroğlu, "Bu operasyoncu pislikleri Türkiye gündeminden çıkartmalıyız. Bu montajlarla uğraşanları çöpe atmamız lazım. Şantajcılara, montajcılara lanet olsun" ifadesini kullanmıştı.

İktidar çevrelerinin söz konusu iddia üzerinden muhalefet partilerini hedef göstermesi de dikkati çeken bir başka detaydı.