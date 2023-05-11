Selvi'nin 'Seçimlerden sonra ihtiyaç var' dediği Mehmet Şimşek nasıl kabine dışı kalmıştı?

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, dün Bartın'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'le ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Şimşek'in zaten zaman zaman Erdoğan ile bir araya geldiğini, seçim beyannamesine de katkı sağladığını dile getiren Selvi, ek olarak şunları söyledi:

"Erdoğan bu seçimlerde Mehmet Şimşek’i milletvekili adayı yapmak istedi. Uluslararası bir marka olan Mehmet Şimşek’in yönettiği fonlar var. O nedenle aktif politikayı düşünmüyor. Seçimlerden sonra Türkiye’nin Mehmet Şimşek’e ihtiyacı var. Mehmet Şimşek de ülkesi için gerektiğinde elini taşın altına koymaktan çekinmeyecek birisi. Ama bu kararı Erdoğan ile birlikte alabilirler."

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PEKİ ŞİMŞEK NASIL KABİNE DIŞI KALMIŞTI?

İktidar partisinin Şimşek'le yolları Temmuz 2018'de ayrıldı.

Erdoğan'ın bahse konu dönemde kendisinin tüm 'uyarılarına' rağmen yapılan faiz artırımı sonrası "Arkamdan iş çevirdiler" diye tepki gösterdiği, "Dünya borç batağında, faizler yükseliyor", "Dövizle borçlanmayın" gibi uyarıları nedeniyle de "Kendi ayağına sıkıyor" dediği Şimşek, buna karşın sık sık Merkez Bankası'nın bağımsızlığına vurgu yapıyordu. Bu yönüyle uluslararası piyasalarda "saygı duyulan", "iş dünyasıyla dost" bir isim olarak görülüyordu.

Şimşek tüm bu tartışmaların gölgesinde kabine dışı kaldığında, yerine kamuoyunda 'damat' olarak anılan Berat Albayrak getirildi. Dolar/TL kuru gelişmeyle o dönem 'ani sayılabilecek' bir yükselişle 4.74'e ulaştı.

Şimşek, bir daha kabinede yer almadı.

Kulislerde Erdoğan'ın ekonominin başına yeniden Mehmet Şimşek'i getirerek hem seçmen hem de uluslararası piyasalar nezdinde Türkiye'nin imajını düzeltmek ve bu alandaki politikaları yeniden rayına koymak istediği konuşuluyor.

'MEYDANLARDA YUHALATTIĞI İSİMDEN MEDET UMAR HALE GELDİ'

Ancak Şimşek, aktif siyasete dönmeyeceğini belirtiyor. Bürokratın AKP'deki eski çalışma arkadaşı - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisinden sonraki dönem için şunları söylüyordu:

"Mehmet Şimşek, ben ayrıldıktan sonra çok zor dönemler yaşadı. Bakanken Erdoğan’dan aylarca randevu alamadı. Erdoğan; sistemden uzaklaştırdığı, meydanda yuhalattığı Mehmet Şimşek'in ismini kullanmaktan medet umar hale geldi. O kadar panik içinde."

Nitekim Şimşek'in de yakın çevresine "Sayın Erdoğan ben bakanken beni dinlemiyordu. Şimdi, lütfen, nasıl ve neden dinleyecek?" dediği ileri sürülüyor.