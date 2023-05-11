Soylu: Cumhurbaşkanımız beni çağırdı, 'Süleyman ben bu HDP'nin belediyelerinden rahatsızım' dedi, iki günde hepsini görevden aldık

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, partisinin Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde düzenlediği etkinliğe katıldı.

Soylu, buradaki konuşmasında, Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) belediyelere kayyum atanmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle gerçekleştiğini açıkladı:

Doğu ve Güneydoğu'yu huzur alanına çevirdiklerini söyleyen Soylu şunları söyledi:

“Ben İçişleri Bakanı oldum. Cumhurbaşkanımız beni çağırdı. 'Süleyman, ben bu Güneydoğu'daki HDP'nin, PKK'nın belediyelerinden rahatsızım. Çünkü bunlar çocukları alıp dağa götürüyorlar. Devletin vergilerini PKK'ya gönderiyorlar. Onlar da kurşun olarak bizim Mehmetçiğimize dönüyor. Bunları derhal görevden alacaksın' dedi. Ya benim istediğim bir göz, Tayyip Erdoğan bana verdi iki göz. İki gün geçti, sabah 8'de hepsine bir operasyon, hepsini görevden aldık.”