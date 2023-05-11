Soylu: Cumhurbaşkanımız beni çağırdı, 'Süleyman ben bu HDP'nin belediyelerinden rahatsızım' dedi, iki günde hepsini görevden aldık

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, konuşma yaptığı etkinlikte HDP'li belediyelere nasıl kayyum atandığını anlattı.

Son Güncelleme:
Soylu: Cumhurbaşkanımız beni çağırdı, 'Süleyman ben bu HDP'nin belediyelerinden rahatsızım' dedi, iki günde hepsini görevden aldık

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, partisinin Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde düzenlediği etkinliğe katıldı.

Soylu, buradaki konuşmasında, Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) belediyelere kayyum atanmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle gerçekleştiğini açıkladı:

Doğu ve Güneydoğu'yu huzur alanına çevirdiklerini söyleyen Soylu şunları söyledi:

“Ben İçişleri Bakanı oldum. Cumhurbaşkanımız beni çağırdı. 'Süleyman, ben bu Güneydoğu'daki HDP'nin, PKK'nın belediyelerinden rahatsızım. Çünkü bunlar çocukları alıp dağa götürüyorlar. Devletin vergilerini PKK'ya gönderiyorlar. Onlar da kurşun olarak bizim Mehmetçiğimize dönüyor. Bunları derhal görevden alacaksın' dedi. Ya benim istediğim bir göz, Tayyip Erdoğan bana verdi iki göz. İki gün geçti, sabah 8'de hepsine bir operasyon, hepsini görevden aldık.”

Son Güncelleme:
Halk TV alarma geçti! Ünlü ekran yüzüne yakalama kararı çıkarılmıştı... Halk TV alarma geçti! Ünlü ekran yüzüne yakalama kararı çıkarılmıştı...
Patates kızartırken yağa ekleyin! Patateslerin çıtır çıtır olmasını sağlıyor Patates kızartırken yağa ekleyin! Patateslerin çıtır çıtır olmasını sağlıyor
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Toprak: Seçime Rus müdahalesi duyumu alıyoruz Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Toprak: Seçime Rus müdahalesi duyumu alıyoruz
Bülent Arınç'ın 'Ali Yeşidağ' açıklamalarına erişim engeli Bülent Arınç'ın 'Ali Yeşidağ' açıklamalarına erişim engeli
ÇOK OKUNANLAR
'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi' 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'
Herkesi ilgilendiriyor: Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem başlıyor Herkesi ilgilendiriyor: Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem başlıyor
Avrupa kulisleri: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan için hangi senaryolar konuşuluyor? Kılıçdaroğlu ve Erdoğan için hangi senaryolar konuşuluyor?
Kardeşi kardeşe düşüren Yalı Partisi: ‘Erdoğan seni istemiyor’ deyip kapı önüne koydular Kardeşi kardeşe düşüren Yalı Partisi: ‘Erdoğan seni istemiyor’ deyip kapı önüne koydular
Havaların ısınacağı tarih belli oldu Havaların ısınacağı tarih belli oldu