Kılıçdaroğlu'ndan o pankarta yanıt: Sevgili genç mütedeyyin kadınlar, tüm haklarınızı 3-5 oya sattılar

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hem kendisine hem kadınlara hakaret eden AKP'liler yanıt verdi.

Bir grup AKP'li dünkü İstanbul mitinginde açtıkları pankart ile Kılıçdaroğlu'na hakaret etmişti CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, o ana ait görüntülere paylaşarak "Bu derece aşağıladığınız, hakaret vesilesi olarak gördüğünüz biz karılar(kadınlar) size sandıkta gününüzü göstereceğiz, öyle böyle değil hem de! “Türk Karı Kuvvetleri” :) Can Yücel’e saygıyla… Tüm kadınlarla birlikte #SanaSöz" dedi.

Kılıçdaroğlu da Kaftancıoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak dün ziyaret ettiği Meral Akşener'in evinin mutfağından bir fotoğraf paylaştı. Akşener'in eşi ile birlikte çay koyan Kılıçdaroğlu "Biz hayatı paylaşmaktan gurur duyarız. Alın şimdi bu fotoğrafı pankartınıza koyun. Sevgili genç mütedeyyin kadınlar, size aylarca “kazanımlarınızı kaybedersiniz” propagandası yapanlar, tüm haklarınızı 3-5 oya sattılar. Bay Kemal asla kazanımlara dokunmaz!" dedi.