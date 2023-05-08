Kılıçdaroğlu'ndan "Erzurum" açıklaması: Bunların temel sorumlusu sarayda oturan kişidir

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV'de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Yarış ilk turda biter. Seçim meydanları güzel. Meydanlar demokrasi istiyor, ekonominin düzelmesini istiyor. Çıkış istiyor, umut istiyor, bahar istiyor. Sorunsuz hiçbir alanımız yok, saray hariç. Onun dışında her kesim sorunlardan çıkmak, kurtulmak istiyor.

ERZURUM SALDIRISI

Elinde Türk bayrağı olan 7-8 yaşındaki bir çocuğa kim hangi gerekçeyle taş atar. Hangi vicdan sahibi buna evet der? Elinde taş olan kişiler bunu güvenlik güçlerinin gözetiminde yapıyorlar. Provokasyon biliyoruz. Kimleri yaptığını da biliyoruz. Erzurum'un eski adı Doğu'nun Paris'idir. Erzurum bir anlamda ilk Meclis'in toplandığı yerdir. Yaşanılan tabloyu bir Erzurumlu'nun kabul edeceğini sanmıyorum. Yüzde yüz bize mi destek veriyor, hayır. Ama yine de hiçbir Erzurumlu kabul etmez. Bunların temel sorumlusu sarayda oturan kişidir.

Bu süreçte bir kez bile adını anmadım. Artık kutuplaşmadan bıkmadı mı yahu. Gideceğim diye canı yanıyor. Hayatımda duymadığım yalanları bu süreçte duydum. Bu kadar karalamaların olduğu bir seçim hatırlamıyorum. Cumhurbakanlığı makamı devletin sigortasıdır. Son başvurulan ve sorunların çözüldüğü makamdır. Bırakmışsınız orayı, devlet sahipsiz kaldı, asıl beka sorunu budur. Bunu yapanlar insan değildir. Bindirilmiş kıtalar gibi. Zaten sayıları da fazla değildi. Tahrik edenler kim, orayı yönetenler.

Ankara'dan talimat mı beklemesi lazım gözaltılar için. Bugün provokasyon kendi kendine yaptı, diyenler var. Onlar çıkıp Erzurumlulardan özür dileyecek. Polis neden müdahale etmedi? Polise dokunma talimatını kim verdi?

"İNCE'YE TEKLİF YAPILDI"

İnce'ye teklif yapıldı. Ayrıntılara girmek istemem. Hangi teklifler neler yapıldığı medyada da yer aldı. Benim Memleket Partisi'ni ziyaret ettikten sonra Engin Altay'ı Muharrem İnce'ye gönderdim.

Geçmişe yönelik yapacağımız sorgulama kul hakkı yiyenler, yolsuzluk yapanlar ile ilgilidir. Bununla ilgili tavrım son derece net. Kim olursa olsun babam bile olsa yolsuzluk yapmış ve ben göz yummuşsam ben devleti yönetemem.

Trump, ne dedi Erdoğan'a. Beni kızdırma senin mal varlığını açıklarım, dedi. Erdoğan tek kelime edemedi.

3 yıl içinde bu topraklar yoksulluğu bitireceğim.

"BUNLAR DAHA DÜNKÜ KURULUŞ"

Kandil'den Millet İttifakı'nı destekliyoruz açıklaması kimin işine yarar? Terör örgütü bunu söylüyorsa karşısındaki destekliyordur. Onlar daha dünkü kuruluşlar. Devleti bilseler bu hale gelmezlerdi. Terör örgütünün arkasına sığınarak bizi suçluyorlar. 85 milyona söz verdim. Türkiye cumhuriyetinin hiçbir vatandaşının yüzünü yere eğdirmeyeceğim cumhurbaşkanı olduğumda. Dünyada yapayalnız kaldık. Orta Doğu'da ne işin var? BOP Eş Başkanıyım dedi. Buyur başkan. Ne yapıyorsun sen? Düne kadar hakaret ettikleri adamların kapısına para dilenmeye gitti. En sonunda baktılar olmuyor uyuşturucu baronlarının paralarını getirdiler.

Terör bir insanlık suçudur. Nereden ve kimden gelirse gelsin. Terörle mücadele etmek bir devletin en meşru görevidir. Bugün yabancı bir gazeteye demeç verdim ve söyledim: Siz terör konusunda Türkiye'ye destek vermediniz. Silahlar sizden geliyordu. Ben söylerim ama onlar söyleyemezler. Terör örgütüne paralar nereden geliyor? Kim veriyor o paraları?

Dışişleri Bakanlığı'nı devre dışı bıraktılar. Rüşvet alan adamın büyükelçilikte ne işi var. İki kişi var böyle. Hayatı boyunca dış politika hakkında bir makale yazmamış kişileri büyükelçi yapıyorsun. Çıkaracağız Türkiye'yi buradan.

"HDP'NİN DESTEĞİNDEN MEMNUNUZ"

Bizim bir partiye söz verme şansımız yok zaten. Bütün görüşlerimiz mutabakat metninde var zaten. Boşu boşuna gereksiz bir tartışma gidiyor, yok masanın altı, yok masanın üstü. Bizim görüşümüz de net, HDP'nin dahil olduğu üçüncü ittifakın görüşü de net.

Bize destek veriyorlar, biz bu destekten memnunuz. Şu bize destek vermesin, o bize destek versin, öyle bir şey yok. Herkesin oyunu istiyoruz. TBMM yerel yönetimler kanunu kabul etmiş. Mecliste kabul edilen yasaya karşı çık diyorlar. DSP ve MHP'nin olduğu bir dönemde çıkan bir kanun. AB'ye tam üyelik sürecinde bu kanun kabul edildiğine göre Türkiye'nin yararına olduğu düşünülerek TBMM'de kabul edildi.

Hayatı boyunca ekonomi makalesi okumamış birisi Merkez Bankası'na faizleri indir talimatı veriyor. Kimsin sen ya!

İletişim Başkanlığı görevlerini yapmıyor. Bunların tamamı devlet memuru. Kimlerle anlaştıklarını biliyoruz. Bu ülkenin hala namuslu devlet memurları var. Bunlar bu gidişin düzelmesi için bilgi veriyorlar. Devletin iletişim başkanlığının hackerlarla ne ilişkisi var. Ben sorumlu bir kişi olarak uyardım. Kaset varsa yayınlasınlar. Ellerinden tutan mı var.