Kılıçdaroğlu'ndan engellemelere yanıt: Korkuyorlar

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu FOX TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Kılıçdaroğlu, BTK tarafından SMS göndermesine ilişkin yapılan engellemelere yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "YSK'yı hiçe sayıp BTK'yı devreye sokuyorlar. Gerçekleri halkın duymasından korkuyorlar. Çalışanlara sesleniyorum. Hakkınızı aramak için gidin sandığa oy verin. Yok ben 17 yıl daha beklerim diyorsanız gidin Erdoğan'a oy verin ama sonra da sızlanmayın" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"YSK'yı hiçe sayıp BTK'yı devreye sokuyorlar. Gerçekleri halkın duymasından korkuyorlar. Çalışanlara sesleniyorum. Hakkınızı aramak için gidin sandığa oy verin. Yok ben 10 yıl daha beklerim diyorsanız gidin Erdoğan'a oy verin ama sonra da sızlanmayın.

Erdoğan'ın cesareti varsa çıkar karşıma sorar. Sen BTK'dan ne umuyorsun. İstedikleri kadar engellesinler, çıkıp doğruları söyleyeceğim.

İktidardan gitmemek için her yolu deniyorlar. Tüm kurumları almışlar. Biz yeniden bu devleti inşa etmek zorundayız. Bu kurumlara bir kişinin değil 85 milyonun kişinin.

"KAYNAĞI SORUYORLARSA PARA BİTMİŞTİR"

Onlar devleti 22 yıldır yönetiyorlar ama devletin ne olduğunu bilmiyorlar. Karşıma gelse de öğretsem keşke.

Kaynağımız var, imkanlarımız var. Dediğim gibi herhangi bir sorun yok. Onlar nereden kaynak bulacaklar anlatıyorlar mı? Keşke karşıma gelse oturup anlatabilsem.

Kaynağı nerede bulacaksınız, diye neden soruyorlar? Onlar tamamını aldılar. Beşli çetelere nasıl verdiler ben biliyorum. Kaynağın nerede geleceğini soruyorlarsa bütün paralar bitirmişlerdir. Parayı nereden bulacaksın, aslında devleti iflas ettirdiklerinin ispatıdır.

"SAHTEKAR ADAMDAN CUMHURBAŞKANI OLUR MU?"

Cemal Kaşıkçı davasını niçin sattınız? Türkiye Cumhuriyeti devleti satılık devlet mi? Ben bunu söylediğim zaman bir sürü laf ediyorlar. Kim yapabilir? Bunu yapan tamamen kişisel çıkarları ve iktidarda kalmak için yapıyorlardır.

İnançlı seçmene seslenmek isterim. Kul hakkı yemek günah mı? Kul hakkı yiyene oy vermek ortak olmaktır. Ortak olma. Günahsız olana oy ver.

Hayatımda gördüğüm seçimlerin en kirlisini yaşıyoruz. Gündem tamamen yalan üzerine. Bununla kendine halkına yalan söylüyorsun. Sahtekar adamdan cumhurbaşkanı olur mu? Bir cumhurbaşkanı montaj videolara sığınır mı?

Şunu da kabul etmek lazım. Bir grup var AK Partili. Muhalefeti eleştireceği bir şey bulamıyor. E bir montaj video var. Onun üzerinden muhalefeti eleştiriyor. Erdoğan onlara bir koz verdi, o kozu kullanıyor. Dönüp piyasaya baksa, ekmeğe baksa, yaşıyor aslında.

"TERÖR ÖRGÜTÜYLE GÖRÜŞMÜŞSEM İSPATLASIN"

Onlarla oturup konuşan o. Günün 24 saatinde bizi karalayan o. Biz devleti yönetmiyoruz ki. Kılıçdaroğlu Kandil ile görüşüyor diyor. Bunu söyleyen insanı insan olarak görmüyorum. Sen devletsin. Bunun ispatı çıkartırsın, halka gösterirsin. Vurursun elime kelepçeyi. Eğer bir terör örgütüyle konuşmuşsam Allah belamı versin. Bunu ispatlayamıyorsa onun Allah belasını versin.

Salih Müslim de konuşmuş. Onu da konuşturanları biliyorum.

TRT'de çağrı yaptım. Çık karşıma. TRT senin borazanın zaten. Tarafsız yayın yapmıyor TRT. Siyasetçilerin şöhret olma gibi bir merakı yoktur. Siyasilerin bir gelecek perspektifi olur. Hani sen dünya lideriydin. Benden niye korkuyorsun? Hayatımda böyle lider hiç görmedim.

Rahmetli Ecevit terörü bitirmişti. Herkes tanığıydı bunun. Devleti terör örgütüyle muhatap ederseniz bu sorunu çözemezsiniz. Terörün kökünün kazınması lazım.

ÜMİT ÖZDAĞ İLE İTTİFAK

Hudut namustur bunu sağlayacağız. Ya burası göçmen deposu mu? Bu milletin sırtına niye bunu yıkıyorsunuz. Biz 2 yıl içerisinde göndeririz demişti. Zafer Parti Genel Başkanı ben bir yıl içinde göndereceğim dedi. Ancak insani koşullarla göstereceğiz.

Özdağ ile bir pazarlık olmadı. Kendisi bir vatansever olarak geliyorum, bir vatansever olarak da Millet İttifakı'nın yanında olacağım, dedi. Ben de kendisine teşekkür ederim.

SİNAN OĞAN'A BAKANLIK İDDİASI

Mansur Bey bir şey söylemişse doğrudur. Ben bir şey söylemeyeceğim.

Ülkücüysen, milliyetçiyse gelip oyunu bana vereceksin. Adalet istiyorsan bana oyunu vereceksin. Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum, Anayasa'nın ilk dört maddesini değiştirmek isteyene ortak olma. Bu suça ortak olma. Bana da oy vermek istemiyorsan sandığa gitme.