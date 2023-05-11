İzmir’de 3,5 milyonu aşkın seçmen oy kullanacak

’Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde İzmir’deki 9 bin 877 sandıkta toplam 3 milyon 442 bin 424 seçmen oy kullanabilecek. Toplam 15 bin 707 personel ve bin 558 araç, seçim güvenliğini temin etmek üzere görev alacak.

İzmir’de 3,5 milyonu aşkın seçmen oy kullanacak

İzmir Valiliği, 3 milyon 442 bin 424 seçmenin 14 Mayıs Pazar günü 9 bin 877 sandıkta oy kullanabileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için Yüksek Seçim Kurulu kararları ve İçişleri Bakanlığınca hazırlanan seçim tedbirleri konulu genelgeler doğrultusunda hareket edilmektedir. Seçim günü, İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden 12 bin 175 personel ve 886 araç, İzmir İl Jandarma Komutanlığından 3 bin 363 personel ve 657 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığından 165 personel, 15 araç olmak üzere toplam 15 bin 707 personel ve bin 558 araç, seçim güvenliğini temin etmek üzere görev ifa edecektir. Öte yandan, 10 Mayıs tarihi itibarıyla, deprem bölgesinden ilimize gelen ve kaymakamlıklarımıza bildirimde bulunanlardan halen ilimizde ikamete devam eden 62 bin 966 vatandaşımızdan kendi bölgesinde oy kullanacağını ifade eden 2 bin 196 seçmenin, valiliğimiz koordinasyonunda, yol masrafları karşılanarak seçim bölgelerine ulaşımı sağlanmaktadır. Ayrıca, kendi seçim bölgelerinde oy kullanmak için kaymakamlıklarımıza başvuran depremzede vatandaşlarımızın talepleri alınmaya devam etmekte, bölgeye intikalleri konusunda koordinasyon sürdürülmektedir. Bunun yanında kendi imkanları ile oy kullanmak için seçim bölgelerine giden depremzede vatandaşlarımız da bulunmaktadır" denildi.

Kaynak: İHA

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