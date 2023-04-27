İmamoğlu: Devlet vatandaşına yüzü asık bakmaz, Mustafa Kemal Atatürk gibi bakar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Çanakkale Biga'da konuştu. İmamoğlu, "Devlet vatandaşına yüzü asık bakmaz. Devlet evladına bakar gibi bakar, bir anne gibi, bir baba gibi, Mustafa Kemal Atatürk gibi bakar." dedi.

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İmamoğlu: Devlet vatandaşına yüzü asık bakmaz, Mustafa Kemal Atatürk gibi bakar

Çanakkale Biga'da halka seslenen İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu sürecin sonunda baharın geleceğini ve 13. cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde yeni bir dönemi başlatacağımızı anlatacağım.

Biz 86 milyonluk büyük bir aileyiz. Bizi Allah'ın kulu ayıramaz. Biz tam da o ruhun mayasının atıldığı şehirdeyiz. Biz Çanakkale şehitlerinin torunlarıyız. 

5 yıl için karar vereceksiniz. Ekonominin liyakatsiz insanlardan kurtulması için karar vereceksiniz. Türkiye bir kez daha 'hele bir seçimi kazanalım ondan sonra bakarız yönetimi'ni ve o anlayışı milletçe evine yollayacağız. Millet İttifakı olarak ülke yönetiminde tutarlı, ileri görüşlü bir ekonomi anlayışı gelsin istiyoruz.

Siyasette varlık nedenimiz, ekonomiyi tekrar ayağa kaldırmak, akılcı politikalarla geleceğimizi teminat altına almak, çocuklarımızın ve gençlerimizin umutsuzluğunu ortadan kaldırmak. Bizim kavgamız bu millete reva görülen fakirlikledir. Milleti ezen enflasyonla, işsizlikle, hayat pahalılığıyla, milleti ezen israfla... Milletin parasını kendi parası gibi görüp çatır çatır harcayan insanlardan sizi kurtaracağız. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok. Türkiye'nin her sorununu çözeriz. 

Bugün karşımıza gelecekler meydan okumaya çalışacaklar, dünyaya da meydan okuyor ya 'ey ey ey' diye bağırıyorlar. Bu iş öyle olmaz. Meydan okuma işi değil bu. 21 yıl yönetim, bugün karşımıza gelip hala 'cek, cak' diyenler kim biliyor musun? Onlar yalancı pehlivan. Bigalı gerçek pehlivanın kim olduğunu iyi bilir. Bigalı pehlivanı gözünden tanır. 

Devlet milletine fırça atmaz. Sesim kısık ama bugün düzelir merak etmeyin. Benim sesimi kimse kısamaz. Ben buraya milletin sesi olmaya çıktım, öyle de devam edeceğim. 

Göreceksiniz, 'yahu biz ne kadar zengin bir milletmişiz ama bunu bizden mahrum bıraktılar ve bir avuç insanla paylaştılar' diyeceksiniz. Bu memleket, adaletle, liyakatle, zenginlikle buluşacak. 

Bu memleketin nimetleri size açılıyor, 15'inde o kapı size açılıyor. Devlet insanına gücünü göstermez, devlet vatandaşına hiddetli konuşmaz. Devlet vatandaşına yüzü asık bakmaz. Devlet evladına bakar gibi bakar, bir anne gibi, bir baba gibi, Mustafa Kemal Atatürk gibi bakar. 

Kaynak: Gerçek Gündem

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