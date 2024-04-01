İlçelerde seçim sonuçları: Hangi parti, kaç ilçe kazandı?

CHP'nin yarım asır sonra Türkiye genelinde ilk defa 1. parti olduğu yerel seçimlerde büyükşehir ve il belediyesi bazında AKP'ye ezici bir üstünlük sağlarken ilçe belediyesi sayısında ise geride kaldı.

AA'nın 05.00 verilerine göre sandıkların yüzde 99,52'si açıldı ve CHP yüzde 37, AKP 35,54 oy aldı.

İlçe belediyeleri söz konusu olduğunda 973 merkezden 356'sını AKP, 337'sini ise CHP kazandı.

MHP 122, DEM Parti 65, Yeniden Refah 39, İYİ Parti 24, BBP 14, Demokrat Parti 2 belediyenin yönetimini aldı.

1 ilçede seçim kazanma başarısını gösteren partiler ise Saadet Partisi, DEVA, TİP, Sol Parti ve DSP oldu.

BELDELERDE DE AKP ÖNDE

390 belde belediyesinde de 125 seçim bölgesi ile AKP önde. MHP 54 , CHP 48, Yeniden Refah 19, DEM Parti 7, İYİ Parti 4, BBP 6, SAADET 2, DP 2, Memleket 1, TİP 1, DSP 1 beldede ipi göğüsledi.

Kaynak: AA