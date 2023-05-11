İddia: Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın Ankara mitingine katılacak

Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce, aldığı daveti kabul ettiği ve Millet İttifakı'nın Ankara mitingine katılacağı öne sürüldü.

Son Güncelleme:
İddia: Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın Ankara mitingine katılacak

Gazeteciler Levent Gültekin ve Özlem Gürses, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yarın Millet İttifakı'nın Ankara'daki mitingine katılacağını iddia etti.

Levent Gültekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şimdi aldığım bir habere göre Muharrem İnce, Millet İttifakının yarın Ankara’daki mitingine katılmayı kabul etmiş" ifadelerine yer verdi. 

TV 5 yayınındaki "Sayın İnce, aldığı bir davetle kurmaylarıyla birlikte Ankara'daki mitingde olabilir gibi geliyor bana" değerlendirmesini paylaşan Özlem Gürses, "Tam da söylediğim gibi… Sn Muharrem İnce yarın Millet İttifakının büyük Ankara Mitingine katılmayı kabul etti…" dedi. 

Gazeteci İsmail Saymaz ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Millet İttifakı’nın Ankara mitingine katılacağı iddiasını en yakınındaki isim aracılığıyla Muharrem İnce’ye sordum. İnce, şu yanıtı iletti: “Benimle mitinge katılım konusunda kimse konuşmadı. Benim de haberim yok ama sosyal medyada paylaşılıyor'" ifadelerini yazdı.

Etiketler
Muharrem İnce seçim 2023 Millet İttifakı CHP Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Erdoğan'dan "mülteci" çıkışı: Yaramazlık yapanlara emniyet güçleri bedel ödetiyor Erdoğan'dan "mülteci" çıkışı: Yaramazlık yapanlara emniyet güçleri bedel ödetiyor
Kılıçdaroğlu'ndan mutfaktan yeni video: Gerçekler Kılıçdaroğlu'ndan mutfaktan yeni video
Hamurun çok daha hızlı mayalanması için işe yarar aşçı sırrı! Balon gibi kabarıyor Hamurun çok daha hızlı mayalanması için işe yarar aşçı sırrı! Balon gibi kabarıyor
Güzel bir gözleme yapmak için tüyo! Anne eli değmiş gibi oluyor Güzel bir gözleme yapmak için tüyo! Anne eli değmiş gibi oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Millet İttifakı liderleri: Milletimiz müsterih olsun, seçime hazırız Millet İttifakı liderleri: Milletimiz müsterih olsun, seçime hazırız
Salça küflenmesini jilet gibi ünleyen teknik! 1 sene bile bozulmuyor Salça küflenmesini jilet gibi ünleyen teknik! 1 sene bile bozulmuyor
Sultan olarak doğan 4 burç! Onlar rahatlarına çok düşkün oluyor Sultan olarak doğan 4 burç! Onlar rahatlarına çok düşkün oluyor
Salatalık kabuklarının 5 şaşırtıcı kullanım alanı! Birçok aşçı saklamıştı Salatalık kabuklarının 5 şaşırtıcı kullanım alanı! Birçok aşçı saklamıştı
100 TL altındaki sucuk sucuk olmayabilir! Evde kendiniz bu teknikle yapın 100 TL altındaki sucuk sucuk olmayabilir! Evde kendiniz bu teknikle yapın