İddia: Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın Ankara mitingine katılacak

Gazeteciler Levent Gültekin ve Özlem Gürses, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yarın Millet İttifakı'nın Ankara'daki mitingine katılacağını iddia etti.

Levent Gültekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şimdi aldığım bir habere göre Muharrem İnce, Millet İttifakının yarın Ankara’daki mitingine katılmayı kabul etmiş" ifadelerine yer verdi.

TV 5 yayınındaki "Sayın İnce, aldığı bir davetle kurmaylarıyla birlikte Ankara'daki mitingde olabilir gibi geliyor bana" değerlendirmesini paylaşan Özlem Gürses, "Tam da söylediğim gibi… Sn Muharrem İnce yarın Millet İttifakının büyük Ankara Mitingine katılmayı kabul etti…" dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Millet İttifakı’nın Ankara mitingine katılacağı iddiasını en yakınındaki isim aracılığıyla Muharrem İnce’ye sordum. İnce, şu yanıtı iletti: “Benimle mitinge katılım konusunda kimse konuşmadı. Benim de haberim yok ama sosyal medyada paylaşılıyor'" ifadelerini yazdı.