İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan coşkulu miting: "Bu bir seçim değil, bir rejim değişikliği"

Seçimler yaklaşırken, Millet İttifakı'nın temsilcileri de kent kent geziyor...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri öncesinde Kastamonu’da yurttaşlarla buluştu.

İmamoğlu, Kastamonu'da yurttaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Mitingde sık sık, "Her şey çok güzel olacak" sloganları atıldı.

İmamoğlu, yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimleri için, "Bu bir seçim değil, bir rejim değişikliği" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Liyakatsiz ellerde ekonomimiz krizden krize savruluyor öyle değil mi? Paramızı pul ettiler öyle değil mi? Enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşımızın belini büktü.

Dünyada en büyük parasıyla en az et alınabilen ülke Türkiye.

İşsizlik her şehrimizin, her mahallesinin en kötü süreci.

Fiyat artışlarını her ortamda yaşıyoruz. Çocuklarımızın eğitim masraflarından, pazardaki alışverişe kadar.

Milletine bayramını bile unutturan iktidar milleti unuttu. Hep birlikte bu gidişe dur demek zorundayız.

Onlar ekonomiyi artık düzeltemezler. Kim düzeltecek? Biz düzelteceğiz, milletçe biz. Sizler 14 Mayıs’ta sandığa gideceksiniz. Oylarınızla Millet İttifakı’nı başa, Kılıçdaroğlu’nu Çankaya’ya getireceksiniz.

21 yıldır bunu yapacaksınız, sonra kalkıp mülakatı kaldırdım diyeceksiniz. Buna inanır mı bu millet? İnanmaz.

Burs adı altında partili bir kişiye 2 milyon lira burs veriyorlar. O iki yıllarca İstanbul’da bile olmamış. Türkiye’de bile olmamış. Suç duyurusunda bulunduk mahkeme bir şey yapmadı. O kişiyi İstanbul'dan milletvekili adayı yaptılar.

Ulaşımla ilgili işe alınan kişi ABD’de ne yapıyor biliyor musunuz? Siyaset doktorası yapıyor. Bunu da mahkemeye taşıdık. Mahkemeye sıra gelince, mahkemeler bu iktidarın döneminde hukuksuzluğa karşı çalışmıyor.

Biz bu ülkede gençlerin hakkını yedirmeyeceğiz.

Sevgili 5 milyon genç kardeşim. Sana 4 trilyon lira verecekler, sonra seni milletvekili yapacaklarına, büyükelçi yapacaklarına inanıyorsan git o partiye oy ver. Ama alnının teriyle hak ettiğini kazanmak istiyorsan, o zaman hak hukuk adalet diyen Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceksiniz.

"4 YILDIR İSTANBUL'UN KASASINA BEREKET GELDİ"

İstanbullular bana ne dedi biliyor musunuz? İsrafa, ayrımcılığa son ver. İstanbul’un kaynaklarını 16 milyon insan için harca. Ben 4 yıldır söylüyorum ki, vatandaşın bu mesajını emir kabul ederek çalışıyorum. Onun için İstanbul’un kasasına bereket geldi.

İstanbul’da yaptığımızın aynısını Kastamonu’da da yapacağız. Bu memleketin her bölgesini ayağa kaldıracağız. Eksiklerimizi gidereceğiz. Barıştırmaya kaynaştırmaya geliyoruz.

İstanbul için dediler ya “İhanet ettik” diye. Türkiye’ye de ihanet ediyorlar. Bizi birbirimize düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Bir kısmımızı yerli ve milli, bir kısmımızı şeytanlaştırmaya çalışıyorlar.

Benim için 86 milyon vatandaşımızın hepsi yerli ve milli.

Sen ona oy vermiyorsan, ona evet demiyorsan sen vatan hainisin. Haşa Allah’ın işine de karşıyorlar, “Sen inançsızsın” diyorlar. Sen Allah’ın işine nasıl karışırsın? Sana ne milletin inancından.

Allah ile kul arasına girmeye bile cesaret ediyorlar.

"SİZİN İÇİN SONSUZ MÜCADELE VERECEĞİZ"

Sizin için sonsuz mücadele vereceğiz. Bizim bayrak vatan sevgimizi ağızlarına alıp, dedikodu yapmalarına bakmayın. Bu adaletsiz düzeni devam ettirmek için bunu yapıyorlar.

Bu ülkenin pırıl pırıl delikanlılarının hakları mülakatlarda yenirken, milliyetçiliğiniz neredeydi.

"13. CUMHURBAŞKANIMIZ KILIÇDAROĞLU SÖZ VERİYOR"

Bu seçimde bir partiye oy vermeyeceksiniz. Medeniyet seçimi yapacaksınız medeniyet.

Adaletsizliklerin artmasıyla hukuk devleti arasında bir tercihte bulunacaksınız.

Bu bir seçim değil, bu bir rejim değişikliği. Çok önemli bir karar vereceğiz. Ya çocuklarımızın geleceğini karartan bu düzen devam edecek ya da sona erecek.

Bu seçimde Türkiye ekonomisi tam anlamıyla bir felakete mi sürüklensin, yoksa kara günler sona ersin, bu memlekette milletin nimeti millete dağılsın mı diyeceksiniz. Bu kararı vereceksiniz. Türkiye rüyasını birlikte başarmanın kararını vereceksiniz.

Size söz veriyoruz, Millet İttifakı olarak söz veriyor, size 13. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu söz veriyor. Birlikte çok güzel bir Türkiye rüyası yaratacağız.

14 Mayıs’ta hep birlikte Türkiye’nin kaderine el koyuyoruz. Gelin birlikte 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu iş başına getirelim.

Kaynak: Gerçek Gündem