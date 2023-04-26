Nagehan Alçı, kritik anket sonucunu paylaştı

İktidara yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, “Kazanan ancak burun farkıyla kazanacak…” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Alçı bugünkü yazısında, 14 Mayıs seçimlerine günler kala Panoramatr araştırma şirketinin 11-16 Nisan arası verilerine dikkat çekti.

“Buldukları verilere göre seçimler bıçak sırtı dengede gidiyor” diyen Alçı, 20 sene içinde biriken “Erdoğan-karşıtlığı Kemal Bey’i bir nebze de olsa önde gösteriyor. Kabaca 51-49 diyebileceğimiz bir denge var” dedi.

Yazının ilgili kısmı şöyle:

Ben size bugün gerçek bilim insanlarının itibar ettiği bir araştırma kurumu olan Panoramatr’ın 11-16 Nisan arası verilerini aktaracağım.

Bu raporun araştırmacıları muhalif görüşlü ama çok objektif inceleme yapıyorlar.

Buldukları verilere göre seçimler bıçak sırtı dengede gidiyor. Şu tabloda seçimin ikinci tura kalma ihtimali kesin gibi.

Cumhur İttifakı, Millet İttifakı’nın 7 puan önünde görünüyor. Bu tabloda Cumhur İttifakı’nın TBMM çoğunluğunu elde etme ihtimali kuvvetli. Bu seçim sistemi Cumhur’a yarıyor.

Diğer yandan Emek ve Özgürlük İttifakı da üzerine eklenirse toplam muhalif oylar Cumhur İttifakı’nı geçiyor.

Diğer bir önemli gelişme Muharrem İnce olayının sönmeye başlaması. Muharrem İnce’nin yüzde 10 bandını ilk turda geçme ihtimali yok gibi.

Fakat Muharrem İnce ve Sinan Ogan ikilisi seçimi ikinci tura bırakmayı başarıyor.

İlk turda yani 14 Mayıs’ta bu verilere göre Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nu kıl payı farkla geçiyor.

Tayyip Bey 40.9, Kemal Bey 40.3 ama yüzde 10’a yakın kararsız seçmen var. Muharrem İnce 6, Sinan Ogan 3.

Yüzde 10’a yakın kararsızlar dağıtılınca Erdoğan ve Kılıçdaroğlu 45-45 dengesine oturuyor. Dediğim gibi Tayyip Bey küçücük farkla önde ilk turda.

Peki 11-16 Nisan verilerine göre 14 Mayıs tablosunda partilerin durumu?

Öncelikle yüzde 13.5 hala kararsız. Hiçbir partiye oy atmak istemiyor. Bu açıkça gösteriyor ki şu anki siyasi hayata sistemik bir tepki var.

Bu tepkiyi başta Muharrem İnce kucaklayacak gibiydi. Ama İnce bu süreci akılsızca ve beceriksizce yönetti ve oyları da eriyor. Benim yorumuma göre Sinan Ogan bile İnce’yi ekarte edebilecek duruma geldi. İnce’den Ogan’a oy kayışı var.

AK Parti kararsızlar dağıtılmadan yüzde 30.6 CHP ise 24.8. Kararsızlar dağıtılınca 35.4 ve 28.6 oluyor. Bu iki parti dışında yüzde 10’u geçen parti yok. AK Parti hala birinci parti olma özelliğini koruyor.

3-6 Mart krizi sonrası ise 14 Mayıs’ta İYİ Parti’nin yüzde 10’u geçmesi imkansız gibi görünüyor. Kararsızlar dağıtılınca bile İYİ Parti 8.4 oluyor. İlk soruda İYİ Parti’yi tercih eden 7.2 gibi gözüküyor. Öte yandan İYİ Parti’yi 17-18 gösteren anketler hiçbir zaman gerçek değildi, manipülasyondu diye düşünüyorum. Yani 18’lerden 8’e düşmek diye bir olgu söz konusu değil.

MHP ise kararsızlar dağıtılınca 7.4 ama ilk tercih olarak 6.5 seviyelerinde. İYİ Parti ve MHP arasında da kafa kafaya yarış var denirse yanlış olmaz. İYİ Parti önde ama arada fark az.

HDP, AK Parti ve CHP’den sonra üçüncü parti ama HDP de TİP’in oyları bölmesi sonrası yüzde 10’un altına düşmüş durumda. HDP kararsızlar dağıtılınca ancak yüzde 9’u bulabiliyor. Normalde 7.8 HDP oyu. Kürtlerden bağımsız “Türk solu” olarak ortaya çıkan TİP ise yüzde 3 seviyelerinde.

Memleket Partisi de 3 seviyelerinde. Zafer Partisi 1.4 gözüküyor. Cumhur İttifakı mensubu Yeniden Refah ise 1.5 alıyor. Başka hiçbir parti varlık gösteremiyor.

Peki madem seçim ikinci tura kaldı. 28 Mayıs 2023 tarihinde olması beklenen Erdoğan-Kılıçdaroğlu müsabakası nasıl sonuçlanıyor bu bilimsel araştırmaya göre?

Nasıl ki ilk turda Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kıl payı farkla önündeyse bu sefer de ikinci turda burun payı farkla Kılıçdaroğlu önde gözüküyor.

20 sene içinde biriken Erdoğan-karşıtlığı Kemal Bey’i bir nebze de olsa önde gösteriyor. Kabaca 51-49 diyebileceğimiz bir denge var.

Tam rakamla 51.3 Kılıçdaroğlu, 48.7 Erdoğan.

Fakat bu verileri detaylı incelediğimde gözüme takılan bir detay var: Ankete katılanlar arasında üniversite mezunu oranı normal Türkiye ortalamasından yüksek. Bu da bir nebze Kılıçdaroğlu lehine hata payı demek. Erdoğan’ın oyu biraz daha yüksek olabilir. Bunu bu araştırmayı yapanlar da ifade ediyor.

Yani netice itibariyle yarış kafa kafaya gidiyor…