'Yedinci ok hanımcılık' diyen İmamoğlu'ndan 'sekizinci ok' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet Buluşmaları kapsamında dün Yalova’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Mitinge gelen vatandaşların açtıkları pankartları okuyan İmamoğlu neşeli anlar yaşadı. Pankartlar arasında "Son görülme 14 Mayıs 2023", "Yedinci ok hanımcılık" gibi eğlenceli yazılar da vardı.

İmamoğlu'nun "Yedinci ok hanımcılık" yazılı pankartı okuması ardından İBB Başkanı bugün Twitter hesabından Pendik Göçbeyli köyündeki konuşmasına gelen kadınları "Sekizinci ok teyzecilik" mesajıyla paylaştı.