'Yedinci ok hanımcılık' diyen İmamoğlu'ndan 'sekizinci ok' paylaşımı

Seçim çalışmaları kapsamında Yalova'da vatandaşlarla bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, orada açılan "Yedinci ok hanımcılık" pankartını gülerek okudu. İmamoğlu daha sonra sosyal medya hesabından sekizinci oku da açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet Buluşmaları kapsamında dün Yalova’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Mitinge gelen vatandaşların açtıkları pankartları okuyan İmamoğlu neşeli anlar yaşadı. Pankartlar arasında "Son görülme 14 Mayıs 2023", "Yedinci ok hanımcılık" gibi eğlenceli yazılar da vardı.

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İmamoğlu'nun "Yedinci ok hanımcılık" yazılı pankartı okuması ardından İBB Başkanı bugün Twitter hesabından Pendik Göçbeyli köyündeki konuşmasına gelen kadınları "Sekizinci ok teyzecilik" mesajıyla paylaştı.

'Yedinci ok hanımcılık' diyen İmamoğlu'ndan 'sekizinci ok' paylaşımı - Resim : 2

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Ekrem İmamoğlu CHP 2023 seçim
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