Gözaltılar olmuştu: Muharrem İnce paylaşımlarıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma çerçevesinde, 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Gözaltılar olmuştu: Muharrem İnce paylaşımlarıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, İnce tarafından 10 Mayıs’ta Twitter’da iddia edilen olayların araştırılması amacıyla "şantaj", "tehdit", "belgede sahtecilik", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" ile "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından resen açılan soruşturma çerçevesinde 17 kişiden 12’si adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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