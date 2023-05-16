Seçimden sonra TikTok'ta depremzedelere küfreden kişiye yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaştığı videoda depremzede seçmenlere yönelik küfür ve ağır hakaret içeren sözler söyleyen şüpheli hakkında re'sen soruşturma başlattı ve şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

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Seçimden sonra TikTok'ta depremzedelere küfreden kişiye yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin 15 Mayıs 2023'de sosyal medyada deprem bölgesinde oy veren depremzede seçmenlere yönelik ağır hakaret, küfür, saldırı, tahrik ve provokasyon içeren video tespit edildi.

Tespit edilen videoda ki şüpheliye yönelik 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Soruşturma çerçevesinde, şüphelinin gözaltına alınması yönünde talimat verilirken, ayrıca şüphelinin yurt dışında bulunma ihtimaline karşı hakkında yakalama kararı da çıkarıldı.

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TikTok soruşturma
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