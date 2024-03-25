Gazeteci İsmail Saymaz: TKP, seçimde büyük bir ilçeyi kazanmaya yaklaştı

Gazeteci İsmail Saymaz Sözcü'deki köşesinde Türkiye Komünist Partisi’nin seçimde bir büyük ilçeyi kazanmaya yaklaştığını ortaya koyduğunu aktardı.

Saymaz, TKP'nin depremin vurduğu Hatay'ın Defne ilçesinde başarılı bir sonuç elde edebileceğini yazdı.

Saymaz'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan ile onun adına AK Partilerle pazarlık yaptığı iddiasıyla gürüşen ve bu görüşmeyi kaydeden Turgay Kocakaya önceki gün tutuklandı.

Bu skandal Zan kadar TİP’e de zarar verdi. Öte yandan, iktidar yanlısı Optimar Araştırma’nın sahibi

Hilmi Daşdemir, bir süredir Hatay’da çalışma yürütüyor. Optimar’ın yaptığı ankete göre... Türkiye Komünist Partisi, seçimde bir büyük ilçeyi kazanmaya yaklaştı.

Hatay’ın iki merkez ilçesinden biri olan Defne’de CHP’li Halil İbrahim Özgün yüzde 33.8 ile birinci sırada yer alırken; TKP’li Hizam Hasırcı ise yüzde 29.1 ile ikinci görünüyor. AKP’li Gökhan Köse yüzde 15.9 ile üçüncü, TİP’li Mehmet Güzelyurt da yüzde 11.4 ile dördüncü sırada.

Samandağ’da ise TİP’li Emrah Karaçay yüzde 51.7 ile birinci, CHP’li Bedir Abacı yüzde 41.3 ile ikinci, AKP’li Seyit Ali Aslan ise yüzde 5 ile üçüncü."