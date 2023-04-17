"Erdoğan'ın girdiği en zor seçim" diyen siyaset bilimci Çiçek: Oy kaybını durdurmak için genel af gündeme gelebilir

Siyaset bilimci Cuma Çiçek, 14 Mayıs genel seçimlerini 'Erdoğan'ın girdiği en zor seçim' olarak değerlendirirken. "Erdoğan tarihinde görmediği kadar bir oy kaybıyla karşı karşıya" dedi.

Gazete Duvar'dan Ardıl Batmaz'a konuşan Çiçek özetle şunları söyledi:

“Erdoğan'ın elindeki kartlar azalıyor. Siyasal anlamda insanları ikna etmek, kendi kitlesini yanında tutmak, yeni kitleleri etrafına toparlayabilmek için çok fazla enstrümanı yok.

Deprem bölgesinde konut yapımlarını hızlandırıp seçimlere kadar biraz bunu görünür kılmak üzerinden insanları ikna edebilir. Zira bunun dışında ekonomik anlamda yapabilecekleri bir şey yok, aksine kampanyalarına negatif bir etkisi var ekonominin.

Genel af meselesi olabilir mi, olabilir. Şu an Türkiye'de cezaevi meselesi çok büyük bir mesele. Çok sayıda insan içeride. Hem Kürt camiasından hem Gülen örgütü üzerinden tutuklanmış çok fazla insan var. Dolayısıyla hem kendisine oy veren Kürtleri bir arada tutmak adına hem de daha dindar camiadaki oy kaybını engellemek adına bir genel af çıkarabilir.

Bu kadar riskli olan bir seçimde zaten risk alma kapasitesi yüksek olan Erdoğan'ın risk alma kapasitesinin daha da artacağını düşünüyorum. Geçmişte bu kadar zorda değildi ama bugün çok zorda ve seçimi kaybetmesi çok büyük bir ihtimal. Altını bir daha çizeyim. Bu, HDP'ye oy veren Kürtleri ikna etmekten öte zaten AK Parti'ye oy vermiş ama oradan kopma eğilimi gösteren Kürtleri tutmak için çıkarılacak bir genel af olabilir. Ayrıca İslami camiada şu anda devasa bir kopuş var. DEVA Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne ve kısmen Saadet Partisi'ne giden oylar var. Var olan kayıpları durdurma amaçlı bir genel af gündeme gelebilir.“