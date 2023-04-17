Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce'ye kırgın değilim, ama bir şeyi iyi düşünmemiz lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Gençler Sordu, 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu Cevapladı' başlıklı Youtube videosunu Twitter hesabından paylaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer'in moderatörlüğünde düzenlenen programda, Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençlerin sorularını cevapladı.

Ana muhalefet partisi lideri, Twitter hesabından kısa bir kesit olarak paylaştığı videoya; "Gençler ülkenin resetlenme zamanının geldiğinin farkında. Değişimin anahtarı da onların elinde. Anlatacağız, dinleyeceğiz, anlayacağız, birlikte resetleyeceğiz. Değişim senin elinde” notunu düştü.

Videoda; bir gencin "İlerleyen süreçlerde sizin de dans ettiğinizi görecek miyiz? Siz de dans etme konusunda hünerli misiniz" sorusuna, Kılıçdaroğlu, "Bu işe beni bulaştırmayın" yanıtını verdi.

İşte gençlerin Kılıçdaroğlu'na sorduğu sorular ve Kılıçdaroğlu'nun yanıtları:

- Aday olduğu için Muharrem İnce'ye sinirli misiniz? Bir de seçim ikinci tura kalacak diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?

Bir hiç kimseye sinirlenmem. O konuda emin olabilirsin. Muharrem Bey'le elbette ki benim uzun süre devam eden bir arkadaşlığım da var, grup başkan vekilliğimizi yaptı. Ayrı yol çizdi. Kendisine saygı gösteriyorum, ayrı yol çizdiği için. Herhangi bir kırgınlığım da zaten söz konusu olamaz. Doğru da değil. Ama bir şeyi iyi düşünmemiz lazım. Eğer biz gerçekten Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zor koşullarda Türkiye'yi çıkaracaksak birleşmek gerekiyor O nedenle gittiğim yerlerde gençler birleşe birleşe kazanacağız diye slogan atıyorlar. Bence en doğrusu da bu. Birleşmek ve Türkiye'yi içinde bulunduğu bu olumsuz tablodan tümüyle çıkarmak. En büyük arzum bu.

- İlerleyen süreçlerde sizin de dans ettiğinizi görecek miyiz? Siz de dans etme konusunda hünerli misiniz?

Bu zor soru hakikaten bu işe beni bulaştırmayın.

- Biz depremin yarattığı sıkıntılarla boğuşurken altılı masada çıkan bir kriz vardı O krizin sebebini merak ediyorum?

Her kriz sonunda daha dayanıklı bir yapının ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu da öyle oldu. Bir kriz yaşadık ama şimdi daha dayanıklı, daha kenetlenmiş bir yapı ortaya çıktı.

-Antakya'da bu depremde aslında annemi babamı kaybettim. Kuzenimi kaybettim. Çok yakınımı kaybettim. Çok fazla mağduriyet yaşadık. Özellikle Hatay olarak CHP'li bir belediyemiz olmasından dolayı da belli mağduriyetler yaşadık. Şimdiden gündem değişti gibi gözüküyor biraz. Bizim depremzedeler olarak gündemimiz değişmedi. Siz neler yapacaksınız bu konuda? Benim annem babam kayıp mesela ve bürokratik hukuki çok fazla engelle karşı karşıyayız ve bize yol gösteren bize yardımcı olan yetkililer yok maalesef. Siz iktidara geldiğinizde biz bu mağduriyetlerle nasıl savaşacağız? Biz sadece aslında iktidardan değil belediyeden de yeteri desteği göremedik. CHP kendi içinde bir sorumlularla da yüzleşecek mi?

Büyük acı yaşandı. Başınız sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. 50 binin üzerinde can kaybımız var. Depremden hemen sonra ertesi gün deprem bölgesine gittim. Devlet nerede diye herkes feryat ediyordu, Hatay'dan Samandağ'a geçtik. Samandağ'dan gece bire doğru geldik. Sonra sabaha karşı Arsuz'a geldik. Olağanüstü zor bir süreçti. Enkazın altında kalanlar vardı. Hava buz gibi soğuktu. Çoğu donarak hayatını kaybetti maalesef, belediyelerimiz süratle bir şekilde ulaştılar. Ama arama kurtarma ekipleri yeteri kadar yoktu. Onlar daha sonra geldiler. Başlangıçta vinç yok diye gazeteler, televizyonlar yazıyordu. Oysa ben kente girerken Tırların üzerinde vinçlerin beklediğini gördüm. Bu vinçler burada neden gelip enkazı kaldırmıyorlar diye arama kurtarma ekibi olacak ki vinç gelip hangi kolonu veya hangi duvarı kaldıracağını bilsin. Yanlışlıkla bir şeyi kaldırırsa enkazın altında canlı varsa onu öldürebilir diye o nedenle beklediğini bana aktardılar. Çok büyük bir acı.

Hatay sıradan bir kent değildir. Bizim açımızdan da dünya tarihi açısından da çok önemli bir kent. Dolayısıyla kenti yeniden inşa ederken şuralara güzel binalar yapalım hasta değil. Tarihi dokunun, geleneksel yapıların tamamının korunması lazım ve onların yeniden inşa edilmesi lazım. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanına şunu söyledim. Kentin yeniden yapılanma planını hazırlarken mutlaka yanınızda tarihçileri bulundurun.