Cüneyt Özdemir'den 14 Mayıs sonrası için çok konuşulacak iddia: 'Eğer Cumhur İttifakı kazanırsa...'

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube'da yayımladığı programında 14 Mayıs seçimleriyle ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Cumhur İttifakı'nın kazandığı senaryo ile ilgili düşüncelerini söyleyen Özdemir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili gündem olacak bir iddiada bulundu.

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Cüneyt Özdemir'den 14 Mayıs sonrası için çok konuşulacak iddia: 'Eğer Cumhur İttifakı kazanırsa...'

Türkiye adım adım seçimlere yaklaşırken, siyaset kulislerinde hareketlilik sürüyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube'da yayınladığı programında ses getirecek açıklamalarda bulundu.

Özdemir, Türkiye'yi 15 Mayıs'tan sonra gergin bir dönemin beklediğini söyledi. Kafasında farklı senaryolar olduğunu dile getiren Cüneyt Özdemir, Cumhur İttifakı seçimi kazanırsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu.

'İMAMOĞLU GÖREVDEN ALINABİLİR'

Cüneyt Özdemir, programında şu ifadeleri kullandı:

"15 Mayıs'tan sonra gergin bir dönem bekliyorum. Farklı senaryolar var kafamda. Kim kazanırsa kazansın biz yeni davaların karşılıklı icat edildiğini göreceğiz.

Cumhur İttfiakı kazanırsa, Ekrem İmamoğlu'nun 2024 seçimlerine İBB Başkanı olarak katılamayacağını düşünüyorum. Davaların hızlanacağını bir şekilde görevden alınacağını düşünüyorum. Millet İttifakı kazanırsa da yeni davalar göreceğimizi düşünüyorum."

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