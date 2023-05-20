Esenboğa Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmesi için Esenboğa Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde gidiş ve geliş katlarında dörder seçim sandığı ile oy kullanma kabinleri kuruldu.

Yurt dışında yaşayan seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, saat 08.00'den itibaren dış hatlar gidiş terminaline kurulan sandıklarda, pasaport ve kimliklerini ibraz ederek oylarını kullandı.

Havalimanlarında oy verme işlemleri 28 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA