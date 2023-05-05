Çin'de, 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Çin'de, Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Çin'de, 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Çin'deki Türk seçmenler, Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay, Guangcou ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki başkonsolosluklarda yerel saatle 09.00'dan itibaren sandık başına gitti.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, sabah saatlerinde eşiyle geldiği 1 no'lu sandıkta oy kullandı.

Büyükelçi Musa, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yurt dışındaki vatandaşların siyasi katılımına büyük önem verdiğini, bu amaçla 2014'ten bu yana yurt dışı temsilciliklerde seçimlerin düzenlendiğini belirterek bu yıl yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin, nerede yaşarsa yaşasın tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Avrupa'daki görev yaptığı dönemde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının seçimlere, yaşadıkları ülkelerdeki ulusal seçimlere katılım oranlarının üzerinde ilgi gösterdiğini gözlemlediğini aktaran Musa, "Bu bize, yurt dışındaki vatandaşlarımızın uzakta olsalar da ülkelerine, ülkelerindeki siyasi, iktisadi ve ticari gelişmelere ne kadar önem verdiğini gösteriyor" dedi.

Musa, Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay, Guangcou ve Hong Kong başkonsolosluklarının olduğu 4 merkezde sandıkların açıldığını, Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimleri için 5-6-7 Mayıs tarihlerinin, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde ise 21-22 Mayıs tarihlerinin belirlendiği kaydetti.

Çin'de 3 gün sürecek oy vermek işlemi 7 Mayıs saat 21.00'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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