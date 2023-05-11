CHP'li Gamze Taşcıer, kadınlara seslendi: 'Bu utanç kararını geri çevirmek elimizde'

CHP Ankara Milletvekili ve Ankara 1. bölge Milletvekili adayı Gamze Taşcıer, seçimlere üç gün kala sosyal medya hesabından kadınlara seslendi. Taşcıer'in "İstanbul Sözleşmesi" vurgusu yaptığı ve kadınları dayanışmaya çağırdığı mesajı şöyle:

2 yıl önce, bugün makamında son günlerini geçiren Recep Tayyip Erdoğan bir gece yarısı, hukuksuzca, parlamento iradesini çiğneyerek, Anayasa’ya apaçık aykırı bir şekilde, uydurmaların ve yalanların ardına sığınarak sözleşmeden çekilme kararı verdi.

Böylesi bir utancı ülkemize yaşattılar. 50 milyona yakın kadının can güvenliğini önemsemediklerini, kadını ikinci sınıf insan gördüklerini ispat ettiler.

Değerli kadınlar,

3 gün sonra bu utanç kararını geri çevirmek elimizde. 14 Mayıs’ta bu ülkenin geleceğini kadınlar ve gençler değiştirecek. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak, kadını ötekileştirmeyen bir anlayışı iktidara taşıyalım. Bugünün iktidarını oluşturan, kadın düşmanlığının adeta cisimleştiği Cumhur İttifakı, bugünkü haklarımızı bile elimizden almak isteyenleri, Medeni Kanun’a bile göz dikenleri, kadına şiddeti bir hak görenleri, evlatlarımızı çocuk yaşta evlendirip eve kapatmak isteyenleri barındırıyor. Gelin bu karanlığa geçit vermeyelim.

Eşit, özgür ve adil bir geleceği hem kendimize hem de evlatlarımıza kendi ellerimizle verelim. 14 Mayıs’ta bir oyumuzu Kemal Kılıçdaroğlu’na, bir oyumuzu da Cumhuriyet Halk Partisi’ne verelim. Kadınlar kazansın, Türkiye kazansın.