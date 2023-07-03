CHP'li Başarır: Montaj videoyu AKP'li vekil yaptı, Fahrettin Altun'un itirazına rağmen Erdoğan kullandı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır seçim sürecinde PKK lideri Murat Karayılan ile hazırlanan sahte videoya ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'nin seçim kampanya videosu, PKK'lılarla montajlanarak Kandil'in destek verdiği iddiasını edilmiş, ve hatta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'da mitinglerin de binlerce kişiye defalarca izlettirmişti. Daha sonra Erdoğan canlı yayın esnasında videonun montaj olduğunu kabul etmiş "Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü" diyerek savunmuştu.

Başarır şöyle anlattı:

"İlk kez burada anlatayım, isim de vermeyeyim çünkü söz verdim. Dedi ki, 'ben bu Karayılan videosunu yaptım, çok da tuttu. Sonra cumhurbaşkanına gösterdim. Çok güzel olmuş, demiş. Allah var, İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'bu sahte kullanamazsınız' demiş. Kullanırım, diye yanıt vermiş."

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan dün TRT Haber canlı yayınında mitinglerinde izletilen videoları sahiplenmiş ve montaj olduğunu kabul etmişti. Erdoğan söz konusu videolar için "CHP Genel Başkanı sırtını PKK terör örgütüne dayamıştır. Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar 'haydi, haydi, haydi' türü. Anladınız mı? Kandil'dekilerle bu şekilde; ama montaj ama şu ama bu. PKK'lılar bunlara destek verdi" ifadelerini kullanmıştı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'a tepki göstererek "Montajcı sahtekar" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın söz konusu ifadelerine tepkiler yükselmişti.