CHP'de Onursal Adıgüzel’in ardından reklam ekibi de görevden alındı

14 Mayıs seçiminde CHP’nin elde ettiği seçim sonuçlarının aktarımı 22.00’den sonra kesildiği iddia edilmişti. Adıgüzel, iddiaya “Sistemlerimizi ayakta tutmayı başardık, veri akışımız bir saniye dahi kesintiye uğramadı” yanıtını vermişti. Gelişmelerin ardından Onursal Adıgüzel görevde alınmıştı.

REKLAM EKİBİ DE GÖREVDEN ALINDI

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in görevden alınmasının ardından bugün CHP’nin reklam işlerinden sorumlu ekibin de görevden alındığı öğrenildi. Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim kampanyasının başına geçeceği iddia ediliyor.